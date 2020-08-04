2020-08-04T11:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 августа 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Екатеринбург переживает пандемию коронавирусаЕкатеринбург переживает пандемию коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 182 новых случая заболевания коронавирусом. Лидером по числу заражений стала уральская столица: +175. Остальные случаи зафиксированы в Нижнем Тагиле, Талице, Асбесте, Алапаевске и других населенных пунктах.

Как бороться с бедностью и какой должна быть реальная потребительская корзина для каждого?

00:00
00:00

Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале зарегистрирован 21 361 случая заболевания. Из них на сегодняшний день 18 037 пациент полностью справился с коронавирусом, в том числе, 96 за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В инфекционных отделениях уральских больниц сегодня остаются 3 884 заболевших, из которых 137 человек находятся в тяжелом состоянии, 119 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 58 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились девять новых смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии в Свердловской области скончались 294 человека.

Как вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Екатеринбурге: отвечает транспортная прокуратура

00:00
00:00

Свердловский минздрав намерен сократить 40% коечного фонда для коронавирусных больных, вернув места в больницах пациентам с другими заболеваниями. Это связано с тем, что сейчас стали госпитализировать меньше пациентов с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейны, музеи и театры: куда сходить в Екатеринбурге в августе 2020. Рассказываем, какие учреждения начали работу (подробнее)

Заболевшую коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета в больнице. Супруга олимпийского чемпиона жестко ответила подписчикам в Instagram [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Уральские подростки стали меньше воровать и убивать
В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков
Ученые обследуют Левихинский рудник, чтобы снизить его воздействие на экологию Урала
В Екатеринбурге хотят восстановить пруд у парка Маяковского: проекты застройки
Стало известно, когда в Свердловской области начнется вакцинация от COVID-19
От коронавируса погибли еще девять уральцев
Какие действуют меры профилактики COVID-19 при посещении ТЦ: отвечает Роспотребнадзор
Перевозки пассажиров на СвЖД в июле снизились на 29%
В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников
Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список
Не убедилась в безопасности: в Екатеринбурге велосипедистка бросилась под колеса машины
В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы
В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр
«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост
С начала сезона клещи покусали 30,5 тысяч уральцев
Машины вспыхнули, как спички: на Урале в страшном ДТП погибли два человека