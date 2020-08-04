Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 августа 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 182 новых случая заболевания коронавирусом. Лидером по числу заражений стала уральская столица: +175. Остальные случаи зафиксированы в Нижнем Тагиле, Талице, Асбесте, Алапаевске и других населенных пунктах.

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Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале зарегистрирован 21 361 случая заболевания. Из них на сегодняшний день 18 037 пациент полностью справился с коронавирусом, в том числе, 96 за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В инфекционных отделениях уральских больниц сегодня остаются 3 884 заболевших, из которых 137 человек находятся в тяжелом состоянии, 119 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 58 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились девять новых смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии в Свердловской области скончались 294 человека.

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Свердловский минздрав намерен сократить 40% коечного фонда для коронавирусных больных, вернув места в больницах пациентам с другими заболеваниями. Это связано с тем, что сейчас стали госпитализировать меньше пациентов с COVID-19.

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