Свердловский депутат, советовавший меньше питаться, заработал за год 4 копейки. А остальные?

Депутат Законодательного собрания Свердловской области опубликовали декларации о доходах за 2019 год. Меньше всего заработал депутат-банкрот от «Единой России» Илья Гаффнер, несколько лет назад посоветовавший уральцам меньше питаться. Тогда доходы граждан упали, и вопрос о ценах на продукты питания вышел на повестку дня, а у Гаффнера на этот счет оказался авторский совет, который его и прославил на всю страну.

За 12 месяцев 2019 года депутат задекларировал всего 4 копейки. Это следует из документа, опубликованного на сайте Заксобрания Свердловской области. После банкротства из имущества у него осталась только квартира. А также долг в 160 миллионов рублей. А сколько заработали его коллеги?

Коллега Гаффнера – Геннадий Ушаков в прошлом также был признан банкротом, поэтому его доходы тоже более чем скромны, но все-таки не идут ни в какое сравнение с ними. За год он задекларировал 276 тысяч рублей, у него есть квартира. Меньше него заработал только Александр Юланов – 250 тысяч рублей, то есть в месяц народный избранник официально зарабатывал чуть больше 20 тысяч рублей.

Заметно снизились доходы основателя AVS Group Валерия Савельева, который задекларировал только 2,6 миллиона рублей, хотя годом ранее его доход составил все 23,6 миллиона.

Свердловское Заксобрание - зеркало общества - кто-то богат, а кто-то четырем копейкам радФото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего удалось заработать вице-спикеру Законодательного собрания региона Виктору Маслакову, его доход за 12 месяцев 2019 года – чуть более 90 миллионов рублей. Его за год народный избранник увеличил в два раза. В собственности Маслакова – земельный участок, строящийся дом и три гаража.

Алексей Кушнарев заработал 73,5 миллиона рублей, что на два миллиона меньше, чем годом ранее. Учредитель ТЦ «Омега» Владимир Смирнов заработал 72,4 миллиона рублей. Совладелец «Таганского ряда» Анатолий Никифоров – 37,6 миллиона рублей.

У Михаил Клименко – 3,1 миллиона рублей, У Евгения Зяблицева – 2 миллиона. В его собственности – три огромных земельных участка общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров и один – больше 5 миллионов квадратных метров.

Вячеслав Брозовский задекларировал целый автопарк, состоящий из иномарок, а также двух десятков грузовиков, мусоровоза, экскаваторов и бульдозера.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина заработала за 2019 год 6,3 миллиона рублей. У нее есть скромный автомобиль «ВАЗ-2106», три квартиры, дом и несколько земельных участков.