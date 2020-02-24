Верховный суд не стал освобождать депутата Гаффнера от «космического» долга

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:59:49+03:00

Илья Гаффнер как-то посоветовал уральцам меньше есть. Ведь на дворе был кризис Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Верховный суд РФ отказал депутату Заксобрания Свердловской области Илье Гаффнеру в передаче кассации по делу о банкротстве для рассмотрения в Судебной коллегии ВС. Документ датирован 20 февраля 2020 года.

Таким образом, скандальный депутат не смог избавиться от долга в 160 миллионов рублей, которые он должен выплатить Россельхозбанку.

Этот судебный процесс стартовал почти 5 лет назад. Банк требует с депутата деньги в качестве покрытия долгов ООО «Шиловское» и ОО «Агро-инвест», за которые поручался Гаффнер.

Отрывок из решения суда в картотеке Арбитражного суда Свердловской области

В 2016 году Арбитражный суд Свердловской области признал Илью Гаффнера банкротом, после чего была запущена процедура по реструктуризации его долга. За погашение задолженности ему дали 4 месяца. После этого имущество народного избранника было описано (это всего 73 тысячи рублей).

Теперь Свердловский Арбитражный суд вынес решение о прекращении конкурсного производства. При этом, долг в 160 миллионов рублей списан не будет. Такое решение принято из-за того, что Илья Гаффнер предоставлял не полные сведения о своих активах, проживая в элитном жилье. Апелляцию два суда отклонили.

Теперь решение вынес Верховный суд РФ. При появлении у депутата доходов Россельхозбанк имеет право через суд изымать деньги в счет погашения долга.

Напомним, что депутат прославился в 2015 году, когда посоветовал россиянам меньше кушать в кризис.

ИСТОЧНИК KP.RU