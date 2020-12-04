Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 декабря 2020 года

Нагрузка на систему здравоохранения региона остается очень высокой Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству заболевших стал Екатеринбурге: +160 человек.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились в Волчанске, Качканаре, Нижнем Тагиле, Серове, Староуткинске, Ревде, Реже, Камышлове, Верхотурье, Карпинске, Дегтярске, Ивделе и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии по официальным данным составляет 47 835, из которых 40 069 человек полностью справились с заболеванием.

Только за прошедшие сутки из ковидариев выписали 395 человек. Также в регионе за сутки умерло от коронавируса 16 человек, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 1 076 человек.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Накануне в Екатеринбурге подтвердили повторные случаи заражения COVID-19.

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