У девушки осталась большая ссадина. Фото: паблик «ВКонтакте» «Екатеринбург — Серов»

В Екатеринбурге наряд ДПС жестко скрутил девушку на Toyota Avensis. Инцидент произошел накануне вечером на улице 8 Марта, вблизи Южного автовокзала. На видео с регистратора видно, как сразу несколько сотрудников в форме удерживают водителя на земле.

По словам очевидцев, после потасовки девушка сдавала тест на алкоголь. В областном главке полиции заявили, что в курсе инцидента, а все участники конфликта уже допрошены. Кроме этого действия сотрудников ДПС будут проверены управлением собственной безопасности.

- В случае если специалистами УСБ будет установлено превышение должностных полномочий нарядами или иные нарушения действующего законодательства, собранные материалы из регионального главка МВД будут направлены для рассмотрения и принятия решения о возбуждении уголовного дела нашим коллегам в Следственный комитет, по подследственности, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции пока не комментируют информацию о том, была ли задержанная девушка пьяна.

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