Горячие линии по коронавирусу в Екатеринбурге: телефоны районных поликлиник

В случае опасности - звоните по телефонам горячих линий за помощью и консультацией
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Комсомолка» уже рассказывала историю жительницы Екатеринбурга, которая заболела COVID-19 и при этом только четыре дня ждала врача. Но ни для кого не секрет, что такие ситуации в городе сплошь и рядом.
Нагрузка на районные поликлиники в Екатеринбурге в период пандемии возросла в разы. Сейчас на сотрудников амбулаторной службы возложена обязанность не только вести запись по телефону, но и информировать, а также консультировать граждан по всем вопросам, касающихся лечения COVID -19.
В связи с этим в середине ноября в поликлиниках организовали дополнительные колл-центры, в которых работают волонтеры из числа студентов медицинского университета и колледжа. Именно они должны подсказать человеку, как быть и куда обращаться в случае, если был контакт с ковидным пациентом, если есть сиптомы заболевания или пришел положительный тест.
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Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции оставляют лечиться дома и в этом случае так же необходимо иметь под рукой телефоны поликлиник. Кстати, во многих из них во время пандемии организовали свои «горячие линий» по коронавирусу.
«КП-Екатеринбург» публикует номера телефонов, которые нам предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Так же не стоит забывать об основных «горячих линиях», где также должны дать консультацию.
Бесплатная федеральная горячая линия по России 8 800 2000 112
Роспотребнадзор Свердловской области 8 800 555 49 43
Министерство общественной безопасности Свердловской области 343 312 08 81
Министерство здравоохранения Свердловской области 343 371 34 17
Адресная помощь пожилым людям в период пандемии: 8-800-200-34-11
Государственной инспекции труда в Свердловской области - вопросы нарушения трудового законодательства в период пандемии: 8-908-908-18-25
Пандемия шагает по Уралу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Телефоны для помощи взрослым
Центральная Горбольница №1
Поликлиника на Декабристов, 27, телефон 254-69-55.
Поликлиника на Латвийской, 22, телефон 252-08-06.
Поликлиника на Ленина, 52, телефон 350-21-92.
Центральная Горбольница №2
Единый номер телефона по всем вопросам 389-03-03.
Центральная Горбольница№3
Единый номер телефона по всем вопросам 272-27-70, а также электронная почта cgb3@cgb3.ru
Центральная Горбольница №6
Поликлиника на Саперов, 3, телефоны 257-35-05, 257-41-49, 257-06-22.
Поликлиника на Постовского, 12, телефоны 257-06-22, 257-35-05.
Поликлиника на Серафимы Дерябиной, 34, телефоны 240-64-65, 240-60-04.
Поликлиника на Белинского, 130, телефон 257-32-90.
Поликлиника на Предельной, 10Б, телефоны 240-60-04, 240-64-65, 389-26-53.
Поликлиника на Рябинина, 19, телефон 223-01-84.
Центральная Горбольница №7
Вызов врача на дом по единому телефону: 305-51-11.
Городская клиническая больница №14
Единый номер телефона по всем вопросам: 227-27-14.
Центральная Горбольница №20
Поликлиника по адресу: переулок Короткий, 2, телефон 210-75-84.
Поликлиника по улице Зои Космодемьянской, 42, телефон 258-16-30.
Центральная Горбольница №23
Единый телефон по всем вопросам: 389-24-12.
Центральная Горбольница №24
Поликлиника №1 - переулок Рижский, 16, телефон 221-51-68.
Поликлиника №2 – улица Шварца, 14Г, телефон 270-91-29.
Поликлиника №3 – улица Авиационная, 82, телефон 210-47-90.
Поликлиника №4 – улица Селькоровская, 62.
«Новая больница»
Улица Заводская, 29, телефон 242-58-78.
На медицину сегодня большая нагрузка, перед походом в больницу лучше сначала проконсультироваться со специалистом по телефону
Фото: Артем КИЛЬКИН
Куда звонить, если получен положительный тест на коронавирус в частной лаборатории?
Центральная Горбольница №1
Поликлиника на Декабристов, 27, телефон 254-67-52.
Поликлиника на Латвийской, 22, телефон 252-03-60.
Поликлиника на Ленина, 52, телефон 350-07-95.
Центральная Горбольница №2
Единый телефон 389-88-80.
Центральная Горбольница №3
Единый телефон 272-27-70 или на электронную почту cgb3@cgb3.ru - в письме нужно указать ФИО заболевшего, полный адрес, телефон для оперативной связи, а также дату сдачи анализа и фото мазка (можно сфотографировать результат на телефон).
Центральная Горбольница№7
Единый телефон 3850-00-24.
Горбольница №14
Несколько телефонов кол центра: 8 902 502 17 84, 8 902 502 19 42, 8 902 503 55 59.
Центральная Горбольница №20
Поликлиника в переулке Коротком, 2, телефоны 8 900 202 18 67, 310 62 13.
Поликлиника на Зои Космодемьянской. 42, телефон 310 62 12. cgb20-app@yandex.ru
Центральная Горбольница №23
Единый телефон 8 922 100 14 84.
Центральная Горбольница №24
Поликлиника №1 – переулок Рижский, 16, телефон 8 904 161 72 66.
Поликлиника №2 – улица Шварца, 14Г, телефон 270 91 27.
Поликлиника №3 – улица Авиационная, 82, телефон 8 900 208 03 42.
Поликлиника №4 – улица Селькоровская, 62, телефон 256 87 39.
«Новая больница»
Единый телефон 8 900 048 80 79.
Куда звонить взрослому человеку в Екатеринбурге с признаками ОРВИ при подозрении на коронавирус?
Центральная Горбольница №1
Поликлиника на Декабристов, 27, телефон 254-67-52.
Поликлиника на Латвийской, 22, телефон 252-03-60.
Поликлиника на Ленина, 52, телефон 350-07-95.
Центральная Горбольница №2
Единый телефон 389-88-80.
Центральная Горбольница №3
Единый телефон 272-27-70.
Центральная Горбольница №6
Поликлиника на Саперов, 3, телефоны 257-41-49, 257-35-05, 257-06-22.
Поликлиника на Постовского, 12, телефон 257-06-22.
Поликлиника на Белинского, 130, телефон 257-32-90.
Поликлиника на Серафимы Дерябиной, 34, телефон 240-64-65, 240-60-04.
Поликлиника на Предельной, 10Б, телефоны 389026-53 и 240-60-04.
Поликлиника на Рябиновой, 19, телефон 223-01-84.
Центральная Горбольница №7
Единый телефон 385-00-24.
Горбольница №14
Единый телефон 227-27-14.
Центральная Горбольница №20
Поликлиника в переулке Коротком, 2, телефон 310-62-13.
Поликлиника на Зои Космодемьянской, 42, телефон – 310-62-12.
Центральная Горбольница №23
Единый телефон 389-24-12.
Центральная Горбольница №24
Поликлиника №1 - переулок Рижский, 16, телефон 221-51-68.
Поликлиника №2 – улица Шварца, 14Г, телефон 270-91-29.
Поликлиника №3 – улица Авиационная, 82, телефон 210-47-90.
Поликлиника №4, улица Селькоровская, 62, телефон 256-87-37.
«Новая больница»
Единый телефон 242-58-78.
В любом месте со скоплением людей надевайте маску
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Если нужно вызвать врача из поликлиники ребенку или проконсультироваться. Вызов врача работает с 7:30 до 21 часа в будние дни и с 8 до 15 часов в выходные дни.
Детская городская больница №8
Телефон 227-01-72.
Детская городская больница №9
Телефон 204-79-09.
Детская городская больница №11
Телефон 228-59-33 (звонить только до 19:30)
Детская городская больница №13
Телефон 289-88-00.
Вызвать врача на дом ребенку с коронавирусом в Екатеринбурге можно по телефонам:
Детская городская больница №8
Телефон 227-01-72.
Детская городская больница №9
Поликлиника на Испанских Рабочих, 28, телефон 204-80-30.
Поликлиника на Бебеля, 160, телефон 321-25-08.
Поликлиника на Минометчиков, 62, телефон 310-43-09.
Детская городская больница №11
Телефон 228-59-33 (до 19:30)
Детская городская больница №13
Телефон 289-13-03.
Детская городская больница №15
Поликлиника на Орджоникидзе, 25, телефон 330-72-66.
Поликлиника на Орджоникидзе, 13, телефон 360-60-30.
Поликлиника на Космонавтов, 74, телефон 321-43-43.
Поликлиника в переулке Калиновский, 11, телефон 333-57-35.
Если у ребенка положительный тест на коронавирус, полученный в частной лаборатории. Если вы считаете, что у ребенка есть признаки коронавируса, если вы считаете, что ребенок контактировал с коронавирусным больным.
Детская городская больница №8
Телефон 227-01-72, добавочный 1.
Детская городская больница №9
Телефон 204-79-09.
Детская городская больница №11
Телефон 228-59-33 (до 19:30).
Детская городская больница №13
Телефон 289-88-00.
Детская городская больница №15
Поликлиника на Орджоникидзе, 25, телефоны 330-96-50, 330-96-34.
Поликлиника на Орджоникидзе, 13, телефоны 360-43-91, 360-60-40.
Поликлиника на Космонавтов, 74, телефоны 321-40-05, 321-40-06.
Поликлиника в переулке Калиновский, 11, телефоны 333-57-17, 333-57-53.
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