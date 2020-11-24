Горячие линии по коронавирусу в Екатеринбурге: телефоны районных поликлиник

В случае опасности - звоните по телефонам горячих линий за помощью и консультацией Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» уже рассказывала историю жительницы Екатеринбурга, которая заболела COVID-19 и при этом только четыре дня ждала врача. Но ни для кого не секрет, что такие ситуации в городе сплошь и рядом.

Нагрузка на районные поликлиники в Екатеринбурге в период пандемии возросла в разы. Сейчас на сотрудников амбулаторной службы возложена обязанность не только вести запись по телефону, но и информировать, а также консультировать граждан по всем вопросам, касающихся лечения COVID -19.

В связи с этим в середине ноября в поликлиниках организовали дополнительные колл-центры, в которых работают волонтеры из числа студентов медицинского университета и колледжа. Именно они должны подсказать человеку, как быть и куда обращаться в случае, если был контакт с ковидным пациентом, если есть сиптомы заболевания или пришел положительный тест.

Сохраните себе на рабочий стол, а еще лучше - распечатайте Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции оставляют лечиться дома и в этом случае так же необходимо иметь под рукой телефоны поликлиник. Кстати, во многих из них во время пандемии организовали свои «горячие линий» по коронавирусу.

«КП-Екатеринбург» публикует номера телефонов, которые нам предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Так же не стоит забывать об основных «горячих линиях», где также должны дать консультацию.

Бесплатная федеральная горячая линия по России 8 800 2000 112

Роспотребнадзор Свердловской области 8 800 555 49 43

Министерство общественной безопасности Свердловской области 343 312 08 81

Министерство здравоохранения Свердловской области 343 371 34 17

Адресная помощь пожилым людям в период пандемии: 8-800-200-34-11

Государственной инспекции труда в Свердловской области - вопросы нарушения трудового законодательства в период пандемии: 8-908-908-18-25

Пандемия шагает по Уралу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефоны для помощи взрослым

Центральная Горбольница №1

Поликлиника на Декабристов, 27, телефон 254-69-55.

Поликлиника на Латвийской, 22, телефон 252-08-06.

Поликлиника на Ленина, 52, телефон 350-21-92.

Центральная Горбольница №2

Единый номер телефона по всем вопросам 389-03-03.

Центральная Горбольница№3

Единый номер телефона по всем вопросам 272-27-70, а также электронная почта cgb3@cgb3.ru

Центральная Горбольница №6

Поликлиника на Саперов, 3, телефоны 257-35-05, 257-41-49, 257-06-22.

Поликлиника на Постовского, 12, телефоны 257-06-22, 257-35-05.

Поликлиника на Серафимы Дерябиной, 34, телефоны 240-64-65, 240-60-04.

Поликлиника на Белинского, 130, телефон 257-32-90.

Поликлиника на Предельной, 10Б, телефоны 240-60-04, 240-64-65, 389-26-53.

Поликлиника на Рябинина, 19, телефон 223-01-84.

Центральная Горбольница №7

Вызов врача на дом по единому телефону: 305-51-11.

Городская клиническая больница №14

Единый номер телефона по всем вопросам: 227-27-14.

Центральная Горбольница №20

Поликлиника по адресу: переулок Короткий, 2, телефон 210-75-84.

Поликлиника по улице Зои Космодемьянской, 42, телефон 258-16-30.

Центральная Горбольница №23

Единый телефон по всем вопросам: 389-24-12.

Центральная Горбольница №24

Поликлиника №1 - переулок Рижский, 16, телефон 221-51-68.

Поликлиника №2 – улица Шварца, 14Г, телефон 270-91-29.

Поликлиника №3 – улица Авиационная, 82, телефон 210-47-90.

Поликлиника №4 – улица Селькоровская, 62.

«Новая больница»

Улица Заводская, 29, телефон 242-58-78.

На медицину сегодня большая нагрузка, перед походом в больницу лучше сначала проконсультироваться со специалистом по телефону Фото: Артем КИЛЬКИН

Куда звонить, если получен положительный тест на коронавирус в частной лаборатории?

Центральная Горбольница №1

Поликлиника на Декабристов, 27, телефон 254-67-52.

Поликлиника на Латвийской, 22, телефон 252-03-60.

Поликлиника на Ленина, 52, телефон 350-07-95.

Центральная Горбольница №2

Единый телефон 389-88-80.

Центральная Горбольница №3

Единый телефон 272-27-70 или на электронную почту cgb3@cgb3.ru - в письме нужно указать ФИО заболевшего, полный адрес, телефон для оперативной связи, а также дату сдачи анализа и фото мазка (можно сфотографировать результат на телефон).

Центральная Горбольница№7

Единый телефон 3850-00-24.

Горбольница №14

Несколько телефонов кол центра: 8 902 502 17 84, 8 902 502 19 42, 8 902 503 55 59.

Центральная Горбольница №20

Поликлиника в переулке Коротком, 2, телефоны 8 900 202 18 67, 310 62 13.

Поликлиника на Зои Космодемьянской. 42, телефон 310 62 12. cgb20-app@yandex.ru

Центральная Горбольница №23

Единый телефон 8 922 100 14 84.

Центральная Горбольница №24

Поликлиника №1 – переулок Рижский, 16, телефон 8 904 161 72 66.

Поликлиника №2 – улица Шварца, 14Г, телефон 270 91 27.

Поликлиника №3 – улица Авиационная, 82, телефон 8 900 208 03 42.

Поликлиника №4 – улица Селькоровская, 62, телефон 256 87 39.

«Новая больница»

Единый телефон 8 900 048 80 79.

Куда звонить взрослому человеку в Екатеринбурге с признаками ОРВИ при подозрении на коронавирус?

Центральная Горбольница №1

Поликлиника на Декабристов, 27, телефон 254-67-52.

Поликлиника на Латвийской, 22, телефон 252-03-60.

Поликлиника на Ленина, 52, телефон 350-07-95.

Центральная Горбольница №2

Единый телефон 389-88-80.

Центральная Горбольница №3

Единый телефон 272-27-70.

Центральная Горбольница №6

Поликлиника на Саперов, 3, телефоны 257-41-49, 257-35-05, 257-06-22.

Поликлиника на Постовского, 12, телефон 257-06-22.

Поликлиника на Белинского, 130, телефон 257-32-90.

Поликлиника на Серафимы Дерябиной, 34, телефон 240-64-65, 240-60-04.

Поликлиника на Предельной, 10Б, телефоны 389026-53 и 240-60-04.

Поликлиника на Рябиновой, 19, телефон 223-01-84.

Центральная Горбольница №7

Единый телефон 385-00-24.

Горбольница №14

Единый телефон 227-27-14.

Центральная Горбольница №20

Поликлиника в переулке Коротком, 2, телефон 310-62-13.

Поликлиника на Зои Космодемьянской, 42, телефон – 310-62-12.

Центральная Горбольница №23

Единый телефон 389-24-12.

Центральная Горбольница №24

Поликлиника №1 - переулок Рижский, 16, телефон 221-51-68.

Поликлиника №2 – улица Шварца, 14Г, телефон 270-91-29.

Поликлиника №3 – улица Авиационная, 82, телефон 210-47-90.

Поликлиника №4, улица Селькоровская, 62, телефон 256-87-37.

«Новая больница»

Единый телефон 242-58-78.

В любом месте со скоплением людей надевайте маску Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если нужно вызвать врача из поликлиники ребенку или проконсультироваться. Вызов врача работает с 7:30 до 21 часа в будние дни и с 8 до 15 часов в выходные дни.

Детская городская больница №8

Телефон 227-01-72.

Детская городская больница №9

Телефон 204-79-09.

Детская городская больница №11

Телефон 228-59-33 (звонить только до 19:30)

Детская городская больница №13

Телефон 289-88-00.

Вызвать врача на дом ребенку с коронавирусом в Екатеринбурге можно по телефонам:

Детская городская больница №8

Телефон 227-01-72.

Детская городская больница №9

Поликлиника на Испанских Рабочих, 28, телефон 204-80-30.

Поликлиника на Бебеля, 160, телефон 321-25-08.

Поликлиника на Минометчиков, 62, телефон 310-43-09.

Детская городская больница №11

Телефон 228-59-33 (до 19:30)

Детская городская больница №13

Телефон 289-13-03.

Детская городская больница №15

Поликлиника на Орджоникидзе, 25, телефон 330-72-66.

Поликлиника на Орджоникидзе, 13, телефон 360-60-30.

Поликлиника на Космонавтов, 74, телефон 321-43-43.

Поликлиника в переулке Калиновский, 11, телефон 333-57-35.

Если у ребенка положительный тест на коронавирус, полученный в частной лаборатории. Если вы считаете, что у ребенка есть признаки коронавируса, если вы считаете, что ребенок контактировал с коронавирусным больным.

Детская городская больница №8

Телефон 227-01-72, добавочный 1.

Детская городская больница №9

Телефон 204-79-09.

Детская городская больница №11

Телефон 228-59-33 (до 19:30).

Детская городская больница №13

Телефон 289-88-00.

Детская городская больница №15

Поликлиника на Орджоникидзе, 25, телефоны 330-96-50, 330-96-34.

Поликлиника на Орджоникидзе, 13, телефоны 360-43-91, 360-60-40.

Поликлиника на Космонавтов, 74, телефоны 321-40-05, 321-40-06.

Поликлиника в переулке Калиновский, 11, телефоны 333-57-17, 333-57-53.

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