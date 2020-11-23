Венчаться или ругаться: молодая пара обвинила Екатеринбургскую епархию в срыве венчания

Молодая пара отказалась от венчания и подала жалобу силовикам на митрополию. Фото: скрин с видео YouTube-канала Всеволода Могучева

Молодая пара обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, а также прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с официальной жалобой. Мол, произошедший 6 ноября 2020 года в храме Ксении Петербургской на улице Шефской было сорвано их венчание. А силовики не желают проводить проверку.

СТОЛКНОВЕНИЯ В ХРАМЕ

В тот день в храм прибыл новый настоятель отец Владимир Гливинский. Однако батюшке попытались помешать сторонники отлученного от Церкви «отца Сергия» - Николая Романова. Они встали на защиту прежнего настоятеля храма Ксении Петербургской отца Георгия Бусыгина. Последний, как выяснилось, поддался влиянию Сергия и был запрещен в служении правящим архиереем.

Противостояние произошло в день смены настоятеля храма 6 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге 6 ноября в храме столкнулись сторонники уже бывшего настоятеля во главе с «боевым десантом» из Среднеуральского женского монастыря и прихожане храма, которые пришли на богослужение, которое возглавил новый настоятель.

В этот же день на 14 часов молодая пара договорилась с предыдущим настоятелем о проведении обряда венчания. Но в итоге он так и не был проведен.

Евгений, который должен был венчаться со своей супругой (они являются прихожанами Среднеуральского женского монастыря), утверждает, что проведению обряда помешали представители Екатеринбургской епархии. Вместе с женой после этого он отправился... жаловаться на митрополию в следственный комитет по Свердловской области, но там им в принятии заявления отказали. Тогда молодой человек обратился в региональную прокуратуру и подал жалобу на следственный комитет Генеральному прокурору РФ и Прокурору по Свердловской области.

- Представители Епархии заблокировали двери в храм. Нас не выпускали, мы были внутри, а наших гостей, которые были снаружи храма, не запускали. Они сорвали венчание, - рассказывает Евгений свою версию произошедшего.

Территорию храма заняли представители сторонников "отца Сергия" из Среднеуральского монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЛОДЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ СПОДВИЖНИКИ СЕРГИЯ

Однако в Екатеринбургской епархии ситуацию видят по-другому. Георгий Бусыгин и вовсе не имел права венчать молодую пару, ведь его отлучили от Церкви. По канонам такое «венчание» является безблагодатным.

- Батюшка прекрасно это понимал, но, видимо, уже стал частью «представления», которое устроили в тот день среднеуральские раскольники. Судя по всему, целью этого было не допустить нового настоятеля, отца Владимира Гливинского, до исполнения им его настоятельского служения, - рассказывают в епархии.

Новый настоятель Владимир Гливинский все-таки смог провести Богослужение 6 ноября. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На самом деле в этот день пара могла обвенчаться, если бы действительно этого хотела.

- Когда молодые сказали о запланированном венчании, к ним в присутствии свидетелей подошел отец Максим Миняйло и предложил совершить обряд венчания, благо в храме было достаточно действующих священников, прибывших на вечернее богослужение, - продолжают в епарахии. – Что же делают молодожёны в ответ на предложение повенчаться? Они... отказываются. Поэтому история о «срыве» венчания, мягко говоря, не соответствует действительности. Печально, что эту пару столь откровенно используют. Нельзя делать свою семью разменной монетой в борьбе против Церкви.

Бывший настоятель храма Георгий Бусыгин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В епархии также пояснили, что всегда готовы к встрече с Евгением и его супругой, а так же с другими заблудившимися чадами Матери-Церкви. Руководитель информационного отдела отец Максим Миняйло ведёт такие беседы регулярно в Храме на Крови.

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