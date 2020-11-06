Сторонники Сергия заняли храм в Екатеринбурге во время отпевания: рассказ очевидца

Храм оказался в эпицентре противостояния двух сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 6 ноября с новой силой обострилось противостояние между Екатеринбургской епархией и сторонниками отлученного от церкви Сергием (Романовым). На этот раз местом противостояния стал Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской на Восточном кладбище на Эльмаше.

Настоятель церкви протоиерей Георгий Бусыгин несколько месяцев назад уверовал в раскольнические идеи схимонаха Сергия, руководящего Среднеуральским женским монастырем под Екатеринбургом. Во время проповедей священник говорил о последних временах и отсутствии коронавируса. Постепенно, по данным митрополии, часть прихожан перестала посещать церковные службы в этом храме.

Ситуацией обеспокоились в Екатеринбургской епархии, и в начале ноября 2020 года назначили в храм нового настоятеля – священника Владимира Глинского, который несколько лет был клириком Храма-на-Крови.

Прихожанка рассказала о визите сторонников опального Сергия Фото: Данил СВЕЧКОВ

Сторонникам отца Сергия не понравилось, что их сторонника отлучили от управления храмом. В день первой службы нового настоятеля – 6 ноября днем группа «крепышей» вместе с представителем Романова – Всеволодом Могучевым заняли территорию храма, а также сам храм. С ними пришел и теперь уже бывший настоятель Георгий Бусыгин.

Гостей не смутило то, что в храме проводилось отпевание женщины, они попытались взять храм под свой контроль.

О том, как это происходило – «КП-Екатеринбург» рассказала одна из прихожанок.

- У меня сегодня отпевали здесь знакомую, и у меня на Восточном кладбище похоронен супруг. Поэтому я решила придти. Сначала было отпевание, а потом планировалось провести заупокойную.

Мы пришли в храм. Меня насторожило: когда я подошла к воротам, то увидела Всеволода Могучева из Среднеуральского женского монастыря. У меня дрожь в ногах: думаю – почему он здесь? И почему почти никого не пускают на территорию? – рассказывает прихожанка. – Я знаю, что гроб в храм уже занесли, началось отпевание. Когда я вошла в помещение, то увидела, как по углам стояли крепкие парни.

Прошло отпевание, и эти парни говорят: все, выходите отсюда, и начали меня отодвигать. Я им говорю: почему вы меня толкаете из храма? Там на цокольном этаже храма есть трапезная, я спросила у матушки, можно ли мне пройти, там туалет рядом. А эти амбалы меня не пустили. А мне кого бояться в храме, я же к Богу пришла помолиться. И после этого началось движение в храме и возле него.

На территории храма сошлись прихожане и сторонники бывшего отца Сергия Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого началось противостояние прихожан и сторонников отлученного от церкви отца Сергия. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые в ходе противостояния задержали двоих представителей опального Сергия (Романова).

Службу все-таки удалось провести в положенное время, ее провел новый настоятель Владимир Глинский.