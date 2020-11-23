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Озвучены результаты голосования на довыборах в гордуму Екатеринбурга

Большинство голосов жители отдали представителям партии «Единая Россия»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Явка на участках составила примерно по 10 процентов

Явка на участках составила примерно по 10 процентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирательная комиссия уральской столицы подвела итоги подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва. Они прошли накануне в третьем и девятом избирательных округах, расположенных на Юго-Западе и в центре города. В голосовании приняли участие жители Ленинского и Верх-Исетского районов города.

В третьем избирательном округе во время проведения досрочного голосования избирательные участки посетили 2700 горожан. Явка составила 9,93 % (5 122 избирателя). Жители округа большее количество голосов отдали за представителя партии «Единая Россия» Антона Швалева (28,33 %).

Согласно подсчетам, второе место занял кандидат партии «Яблоко» Вячеслав Постников – 20,91 %. На третьей строчке оказалась представительница КПРФ Ольга Прожерина, за которую проголосовали 20,07 % избирателей. За ней, по количеству голосов, идет православная активистка Оксана Иванова, представляющая «Справедливую Россию» (19,78%). Меньше всего голосов избиратели отдали Александру Каптюгу из ЛДПР (6,91 %)

В девятом избирательном округе в голосовании приняли участие 6 013 жителей, явка составила 10,36%. При этом 3 466 избирателей проголосовали досрочно. Большинством голосов жители округа поддержали кандидата Виталия Чачина, также выдвинутого партией «Единая Россия» (39,91%).

25,15% избирателей отдали голоса представителю КПРФ - Виталию Ряписову. 14,39% голосов получил Дмитрий Трынов из «Яблока». За Александра Смолина представляющего «Справедливую Россию» проголосовали 10,51 %. Самое меньшее количество голосов в этом округе получил кандидат от ЛДПР Евгений Луконин - 6,84 %.

- День голосования прошел спокойно, без подтвердившихся нарушений. При этом жители двух округов продемонстрировали довольно высокий интерес к завершающейся кампании, - сообщил накануне подведения итогов председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

Напомним, что ранее мы писали, что сотрудники полиции задержали мужчину, который занимался скупкой голосов на довыборах в городскую думу. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор проекта «Открытые демократы» Андрей Пивоваров. В полиции Екатеринбурга от комментариев воздержались.

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