В Екатеринбурге полиция задержала скупщика голосов на довыборах в городскую думу

Задержанного доставили в отделение полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции накануне задержали мужчину, который занимался скупкой голосов на довыборах в городскую думу. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор проекта «Открытые демократы» Андрей Пивоваров.

Также он рассказал, что мужчина, у которого были списки с контактами избирателей, сбил на машине журналиста радио «Свобода» Артема Радыгина, когда он с несколькими наблюдателями подошел к автомобилю скупщика, чтобы выяснить, что происходит.

- Когда они подошли посмотреть, что происходит, на лобовом стекле лежали списки, мужчина стал их спешно убирать. Когда он попытался уехать и сдал вперёд, он сбил Радыгина и проехал с ним на капоте несколько метров, - написал Андрей Пивоваров.

По его словам, планируется возбуждение уголовного дела. В полиции Екатеринбурга от комментариев воздержались.

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