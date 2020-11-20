Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 ноября 2020 года

Пока из больниц выписывают каждый день на несколько человек больше, чем принимают Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 372 новых случаев COVID-19, 136 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи коронавируса подтверждены у жителей Верхней Пышмы, Асбеста, Нижнего Тагила, Первоуральска, ЗАТО Свободный, Качканара, Карпинска, Ивделя, Ревды, Сосьвы, Шалинского ГО и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На 20 ноября общее число зафиксированных в регионе случаев коронавируса с начала пандемии составляет 42 460, из них 34 629 закончились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 376 человек.

На данный момент состояние 458 пациентов остается тяжелым, 307 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 208 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 7 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в Свердловской области на сегодняшний день составляет 933 человека.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

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