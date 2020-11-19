Виталий Дикушин ворвался в офис банка с обрезом. Фото: личная страница задержанного в "Одноклассниках"

В Екатеринбурге завершилось расследование об ограблении банка «Открытие» на улице Малышева. 18 октября прошлого года вахтовик из Краснодарского края Виталий Дикушин ворвался в отделение с обрезом и попытался сорвать крупный куш. Один из мужчин попытался обезвредить грабителя, но был застрелен.

В итоге налетчика все же удалось скрутить, так как у него закончились патроны.

- В тот день в офис банка ворвался неизвестный с обрезом двуствольного ружья. Он выстрелил в камеру видеонаблюдения и потребовал у сотрудников финансового учреждения деньги. В руках нападавшего находился пакет с предметом, внешне похожим на взрывное устройство, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Примечательно, что Дикушин никогда не привлекался к уголовной ответственности. Возможно, именно поэтому его родственники не воспринимали всерьез его желание ограбить банк. Но потом стал часто выпивать и замыкаться в себе. А перед отъездом на Урал оставил письмо, в котором попросил больше на него не рассчитывать.

- С октября 2018 года гражданин, проживая со своей женой и малолетним ребенком в Краснодарском крае, неожиданно для всех стал высказывать мысль о том, что намерен совершить ограбление банка. Окружающие не придавали особого значения этим словам, поскольку ранее мужчина судим не был, имел высшее образование, постоянную работу, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Один из заложников попытался обезвредить грабителя, но был застрелен. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Дикушина направили на экспертизу, которая показала, что он невменяем. Теперь суду предстоит решить вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

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