Грабителя банка «Открытие» в Екатеринбурге посадили в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-20T17:42:51+03:00

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Бандита, который пытался ограбить банк «Открытие» в Екатеринбурге, посадили в СИЗО на два месяца. Сегодня мужчине избрали меру пресечения, после двух дней после налета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, что в пятницу 18 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение банка на улице Малышева. В руках у налетчика был двуствольный обрез. Сначала он выстрелил в камеру видеонаблюдения, затем стал угрожать посетителям. Один из них, Олег Лебедев, попытался обезвредить налетчика, но был смертельно ранен в левое легкое и погиб еще до приезда бригады «скорой».

А бандита, Виталия Дикушина, все-таки удалось скрутить и обезоружить. Сейчас им занимается полиция и СКР, они выясняют, причастен ли стрелок к другим похожим преступлениям.

Сейчас расследование дела продолжается, налетчику грозит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU