Новый полпред президента в УрФО рассказал о борьбе с пандемией, социальных сетях и второй ветке метро

Ранее Владимир Якушев был Министром строительства и ЖКХ Российской Федерации. Архивный снимок. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В среду, 11 ноября, в Екатеринбург прибыл Владимир Якушев, новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе. До прошлого понедельника он был Министром строительства и ЖКХ РФ, а еще раньше губернатором Тюменской области. На второй день своей работы в новой должности Владимир Якушев рассказал о планах и впечатлениях от новой должности.

ПРО СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

- Я считаю, что президент дал достаточно высокую оценку, назначив меня на столь высокий пост – полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Вдвойне приятно, что я приехал работать на территорию, которую я достаточно неплохо знаю. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить Владимира Владимировича за то что он назначил меня полномочным представителем в тот регион, который я знаю, где я, считаю, что буду максимально полезен.

ПРО ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД ОКРУГОМ

- Задача и моя, и всех кто работает в аппарате полномочного представителя президента РФ это помочь региональным органам власти. Время, в которое мы живем, непростое. Это связано с пандемией, с последними решениями по изменению налогового законодательства. Регионы Уральского федерального округа поставили в не лучшую ситуацию. Это определенные вызовы, потому что доходная часть бюджета упала. Произошло уменьшение инвестиционных возможностей. Поэтому мы должны работать, как единая команда президента, совместно с правительственными структурами. Это будет непросто, но, учитывая, что здесь на Урале, в Сибири сформирован мощнейший потенциал страны, нам это совершенно под силу.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ

- В повестке этого вопроса нет. То, что касается вопросов объединения субъектов, никаких решений не принято. Сегодня у нас каждый из субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ – самостоятельный субъект с конституционным набором прав.

Владимир Якушев прибыл в Екатеринбург 11 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРО СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА

- Для меня очень важен принцип преемственности. Поэтому все, что Николай Цуканов здесь начал, однозначно будет продолжено. За то время, которое Николай Николаевич проработал было сделано очень много. Он действительно очень беспокойный человек в хорошем смысле этого слова. Я просто знаю, еще с того времени, когда был министром, насколько он активно лоббировал в хорошем смысле этого слова интересы субъектов, входящих в Уральский федеральный округ.

ПРО ГУБЕРНАТОРА

- Евгений Владимирович у нас с вами тяжеловес-губернатор, давайте прямо будем говорить. У него прекрасные отношения на федеральной площадке со всеми министерствами. Поэтому он там решает вопросы любого уровня, доходя вплоть до главы государства, председателя правительства. Мы с ним будем эту работу координировать, опять же во благо жителей проживающих на территории субъекта.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРОНАВИРУСУ

- Это одна из тех задач, которые мне были сформулированы главой государства перед тем, как я прибыл сюда. Во время первой волны ограничительные меры повлияли на экономику, и мы сейчас видим последствия. Инфраструктура нашей медицины испытывает огромную нагрузку. Поэтому это будет нашей задачей и вопросом, которым я буду предметно заниматься. Думаю, что с каждым губернатором мы вместе с федеральными органами исполнительной власти, министерством здравоохранения, со штабами, которые сегодня созданы на федеральном уровне, будем искать самые оптимальные решения для того, чтобы преодолеть этот непростой вызов.

О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕТРО

- Дайте мне какое-то время на работу. В первую очередь я буду базироваться на мнение губернатора.

ПРО СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

- Я всегда был достаточно открытым человеком. Единственное, я не веду ни одной странички в Интернете. Такой вот я немного консервативный. Прошу на меня не обижаться – уже не поменяюсь. Писать в Инстаграме о том, как я поехал к зубному врачу, точно не буду.