Отставка Николая Цуканова: полпред президента в Уральском федеральном округе оставляет свой пост

Николай Цуканов работал в должности полпреда президента по УрФО с 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном округе произошла крупная кадровая перемена. Николай Цуканов больше не занимает должность полномочного представителя президента по УрФО. Указ об этом подписал глава государства. Он был опубликован на официальном сайте Кремля:

- Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, - сообщается в указе, опубликованном на kremlin.ru. - Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сам Николай Цуканов стал полпредом Президента в Уральском федеральном округе 26 июня 2018 года. Он пришел на смену Игорю Холманских, который ранее занимал этот пост. Родился Николай Цуканов в 1965 году в Калининградской области. С 2010 по 2016 год он был губернатором этого региона. С 2016 по 2017 - полпредом Президента в Северо-Западном федеральном округе. В декабре 2017 года Николай Цуканов стал помощником Президента Российской Федерации.

Новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим также, что сегодня президент Владимир Путин подписал другой Указ, согласно которому его новым полномочным представителем в УрФО был назначен Владимир Якушев. До этого момента он занимал пост Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 2005 по 2018 год он был губернатором Тюменской области.