Митрополит Кирилл неделю будет работать на удаленке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский Кирилл ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19. Владыка будет находиться на самоизоляции в течение всей недели. Информацию об этом подтвердили в Екатеринбургской епархии. По их словам, митрополит чувствует себя хорошо.

- Владыка в добром здравии, но в эти дни работает в дистанционном режиме. Самоизоляция Митрополита Кирилла - это проявление заботы об окружающих и пример ответственного отношения в условиях распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс-службе епархии.

Отметим, что из-за коронавируса Екатеринбургская епархия решила не проводить крестный ход в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, который должен был пройти 4 ноября. При этом праздничные богослужения отменять не будут. Они традиционно пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Сегодня также стало известно, что из-за COVID-19 большую часть сотрудников гордумы отправили на удаленку. По словам председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, коронавирусом заболела значительная часть аппарата. На работе оставили только тех, кто уже переболел. Заседания, которые должны были пройти в ближайшие дни отменили. Они пройдут позднее.

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