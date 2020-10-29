В Екатеринбурге не будут проводить крестный ход в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы

В этом году верующие не пойдут крестный ход в честь праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за напряженной ситуацией и ростом зафиксированных случаев заболевания коронавирусом не будут проводить крестный ход в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы 4 ноября. Праздничные богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери отменять не будут. Они традиционно пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии.

- Напомним, празднование Пресвятой Богородицы в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году, - рассказали в пресс-службе епархии.

В Пасху епархия также не стала проводить крестный ход из-за коронавируса. Тогда праздник пришёлся также на обострение эпидситуации. Но праздничная пасхальная литургия была отслужена во всех храмах.