«В воронку поместился бы двухэтажный дом»: 30 лет назад под Асбестом на химзаводе произошел взрыв, прогремевший на весь СССР

Тяжелую технику рядом с местом взрыва обломками кирпича, как шрапнелью продырявило. Фото: Анатолий СЕМЕХИН/ТАСС

О чудовищном взрыве на Сортировке, который произошел в Свердловске осенью 1988 года и разрушил десятки домов, слышали все. Из-за железнодорожной аварии детонировал опасный груз – 47 тонн тротила и 40 тонн гексогена. Однако мало кто помнит, что нечто похожее повторилось на Урале и 1 ноября 1990 года – во время мощного взрыва на предприятии под Асбестом погибли 15 человек и пострадали 84. В 30-летнюю годовщину трагедии «КП» поговорила с теми, кто в тот день спасал людей.

ПОДУМАЛИ, ЧТО ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ НА АЭС

В 1990-м грохот от взрыва был для жителей Асбеста самым обыденным звуком. Ежедневно в 17.30 на карьере неподалеку от города начинались взрывные работы. Многие горожане так привыкли к этим раскатам «грома», что либо не обращали на них внимания, либо просто сверяли по ним часы. Однако 1 ноября грохот неожиданно раздался на пару часов раньше обычного времени – около 15.00. Причем был он гораздо громче, чем обычно.

- Весь город тогда был на ноги поставлен, все удивлялись, почему так рано, - вспоминает Владимир Синаев, в 1990 году руководивший 51-й пожарной частью Асбеста. - Многие испугались, что на Белоярской атомной электростанции что-то случилось. Асбест ведь в 30-километровой зоне станции находится. Народ был просто напуган. В некоторых зданиях города даже стекла из окон вылетели.

На месте взорвавшегося цеха образовалась глубокая воронка. Фото: Анатолий СЕМЕХИН/ТАСС

Но с АЭС тогда все было в порядке. Взрыв произошел на химзаводе в 12 километрах от города в опытно-промышленном цехе, где проводились работы с взрывоопасными веществами.

- Когда мы приехали, цеха уже не было. На его месте образовалась огромная воронка, в которую легко было уложить двухэтажный дом, - вспоминает Владимир Синаев. - А рядом с цехом, в километре от него, стояло автотранспортное предприятие. Его фасадная часть была практически вся разрушена – выбиты стекла, металлические и несущие конструкции покорежены из-за взрывной волны.

К месту ЧП прибыли пожарные машины со всего города, но бороться с огнем им не пришлось. Пламени практически не было. Зато было много людей, оказавшихся под завалами соседних с цехом построек. Их нужно было вытаскивать.

- Помощь пострадавшим оказывали оперативно. Медицинская служба комбината работала хорошо, - рассказывает Владимир Синаев. - Поэтому мы от руководства отряда пожарной охраны получили другое задание – пройти часть территории с северной стороны от цеха до железнодорожного моста, чтобы найти фрагменты тел погибших. Тогда уже было ясно, что больше десяти человек после взрыва пропали без вести. И действительно, взрывной волной их просто разбросало. Мы шли и находили, кто ногу, кто руку.

БЕЛУЮ МАШИНУ ПРИНЯЛИ ЗА «СКОРУЮ»

В момент, когда произошел взрыв, на соседнем автотранспортном предприятии была пересменка. Одна смена уехала на автобусе Икарус, а другая приехала. За мгновения до трагедии рабочие успели выйти из него и уйти внутрь здания автоколонны. Лишь благодаря этому они не оказались среди погибших.

- Этот Икарус обломками кирпича, как шрапнелью, продырявило, - вспоминает Вячеслав Огнянко, в 1990 году служивший начальником отряда пожарной охраны города. - Людей внутри, к счастью, уже не было. Сам автобус взрывной волной не опрокинуло. Он оказался слишком тяжелым для этого. Но вот блоки и шифер со здания автотранспортного предприятия вылетели.

После взрыва телефонная связь была нарушена. Поэтому пострадавшие, те, кто мог передвигаться, не смогли вызвать скорую помощь. Однако в Асбесте о случившемся уже знали и направили к месту взрыва несколько бригад медиков. Но первых раненых в больницу привезли не они.

- Я случайно оказалась на месте взрыва, - рассказывает Ольга Медведева. - Мы с водителем на РАФике ехали по производственной нужде в монтажное управление своего предприятия, которое находилось неподалеку. Взрыва до этого мы не слышали, но в какой-то момент смотрим: слева от дороги лежит кран, который взрывной волной выбросило, а с правой стороны – огромная воронка. И много раненых вокруг ходит. У кого руки не было, у кого ноги. Так как машина у нас была белого цвета, и я сама была в белом плаще, пострадавшие подумали, что приехала скорая помощь и сразу пошли к нам. Ничего другого не оставалось – я просто посадила в свою машину 12 человек самых тяжело пострадавших и повезла их в городскую больницу. Люди лежали вповалку. Пока ехали, нам на встречу со стороны города пронеслась колонна из «скорых» и автобусов. Получается, в больницу я первой привезла раненых с места взрыва. Когда их забрали, мы с водителем осмотрели наш РАФик – весь салон был в крови. Водителю из-за этого стало плохо.

Среди пострадавших было немало тех, кому осколки от стекол попали в глаза. Их госпитализировали в глазное отделение. Но в основном пострадавших отправляли в травматологические и хирургическое отделения.

- Помню, когда произошел взрыв, главный врач предупредил, чтобы весь персонал оставался на рабочих местах, - вспоминает Надежда Радченко, в 1990 году заведовавшая приемным отделением городской больницы Асбеста. - У нас на базе приемного отделения была сформирована сортировочная бригада, во главе которой встал заведующий травматологическим отделением, заслуженный врач Джаудат Ахтямов. Вскоре в коридорах больницы собралось много родственников тех, кто работал на предприятии и мог пострадать. Скорые не сразу привозили пострадавших, а постепенно. И родные пострадавших до последнего не знали, живы их родственники или нет. Если мест в палатах не хватало, выставляли дополнительные койки в коридорах. Размещали людей в других отделениях.

Борис Ельцин в Асбесте через несколько дней после взрыва. Фото: Архив Президентского центра Б.Н.Ельцина

«ЭТА СМЕСЬ НЕ ВЗРЫВАЕТСЯ, А ОНА ВЗЯЛА И ВЗОРВАЛАСЬ»

Похороны проходили несколько дней. Многих погибших пришлось отправлять в последний путь в закрытых гробах. Весь Асбест в те дни был в трауре. Сотни людей пришли к Дворцу культуры, где проходило прощание.

О взрыве в Асбесте в те дни узнала вся страна. Скоро на Урал потянулись высокопоставленные чиновники. Среди них был и Борис Ельцин, который на тот момент занимал пост Председателя Верховного Совета РСФСР. Отечественная пресса писала, что на Урал он выехал сразу после больницы в Кисловодске, где долечивал последствия автомобильной аварии (В Москве в «Волгу», в которой ехал Ельцин врезался «Запорожец». Борис Николаевич тогда получил ушиб бедра и сотрясение мозга, - Прим. Ред.).

- Ночь не спал, пока сюда летел. Приехал, чтобы собрать комиссию и встретиться с семьями погибших, - говорил в Асбесте Борис Ельцин. - Комиссия должна отчитаться немедленно. 15 ноября планируется закончить ее работу, а мы пока на все это время все подобные установки (как та, что находилась во взорвавшемся цеху в Асбесте, - Ред.), а их в России десять, запретили пускать. Хотя наука говорит, что эта смесь не взрывается, а она взяла и взорвалась…

Эти слова о том, что взорвалось то, что не должно было взорваться, в итоге привели к тому, что по городу поползли фантастические слухи о том, что могло спровоцировать трагедию.

- Весь город был потрясен. Даже работники милиции сами писали, говорили, что видели какой-то светящийся объект, который летал в том районе и якобы был направленный луч, - вспоминает Владимир Синаев. - Потом это все, конечно, опровергли. Сослались на то, что могло быть нарушение чисто технологического процесса – попадание инородного тела во взрывоопасную смесь.

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