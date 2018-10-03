30 лет взрыву на Сортировке: за смерть кормильца семье выдавали трехкомнатную квартиру

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-03T16:11:47+03:00

Рассказываем о трагедии, которая произошла 4 октября 1988 года. Тогда на крупнейшей в Европе сортировочной железнодорожной станции взорвались вагоны с тротилом и гексогеном

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Ровно 30 лет назад, в 04.32 утра в северо-западной части Екатеринбурга прогремел мощный взрыв. Небо озарил огненный гриб. Ударная волна пронеслась по улицам, выбивая стекла и раскалывая дома. Сейсмологи по всей стране зафиксировали землетрясение мощностью в 8 баллов с эпицентром в Екатеринбурге. Жители города были уверены - американцы сбросили на них ядерную бомбу… И лишь когда рассвело, люди узнали, что на железнодорожной станции Свердловск-Сортировочная взорвались вагоны. В них было почти 47 тонн тротила и 40 тонн гексогена.

Диаметр воронки, образовавшейся на месте взрыва, был 40 метров. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

НА КЛАДБИЩЕ ПРИГОТОВИЛИ БОЛЬШЕ 100 МОГИЛ

- Я работала на «скорой» в бригаде интенсивной терапии на Сортировке и дежурила в ту ночь, - вспоминает 65-летняя Любовь Базарнова. - Только прилегла отдохнуть, как все здание вдруг пошатнулось. Посыпалась штукатурка, полетели оконные рамы. Из кабинета с криками «Война началась!» выбежала диспетчер. По лбу у нее бежала кровь.

Та ночь выдалась особенно тяжелой для медиков. Многие были изрезаны осколками, но времени на себя не было. Жители окрестных домов потянулись к подстанции за помощью сразу после взрыва.

- Кто в ночной рубашке, кто в трусах. Все окровавленные, - продолжает Любовь Базарнова. - Очень много было травм глаз. Было два взрыва. Когда произошел первый, все бросились к окнам, смотреть на зарево. Вторым повыбивало стекла. Осколки полетели людям в глаза, впивались глубоко под кожу. Дома на Сортировке просто разнесло, особенно деревянные. Помню, перебинтовываю человека, а он рассказывает: «Пока спал, пол под кроватью рухнул, так что очнулся я уже в погребе. Проснулся, подумал, что меня заживо похоронили». Другой говорит: «Встаю с кровати, а в моей спальне соседский мужик в трусах стоит. Чуть бить его не полез, и только потом мы сообразили, что стена между нашими квартирами куда-то пропала». Пострадавших было столько, что мы не могли даже сбегать посмотреть, живы ли наши родные. У меня дочь 10-летняя сама прибежала на подстанцию и потребовала: «Пока не покажете маму, я не уйду». А я даже выглянуть в окно не могла - столько было тех, кому требовалась помощь.

После взрыва мост, проходящий над путями, пришлось полностью восстанавливать. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

Скоро на Сортировку стали съезжаться бригады медиков со всего города. Но их все равно не хватало. Чтобы доставить раненых в больницу, многие просто тормозили проезжавшие мимо машины и усаживали в них по четыре человека, истекающих кровью.

- У первого тела, которое к нам привезли, было смято лицо, из-за чего мы никак не могли понять, женщина это или мужчина, - добавляет Любовь Базарнова. - Но мы были уверены, что мертвых будет еще много. Поэтому разбираться не стали, просто положили тело на стол в кабинет к заведующему.

Уже ночью на Западном кладбище города трактор приготовил для срочных похорон новый сектор - больше 100 могил. Однако самые худшие прогнозы не сбылись. Раненых и обескровленных было полтысячи. Но при взрыве погибли только четыре человека. Еще двое умерли спустя несколько дней в больнице. Екатеринбург спасло только то, что взрыв произошел ночью, когда все спали, а не утром или днем, когда на улицах было полно людей.

Обломки поездов и ближайших зданий разлетелись по округе, разрушая дома. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

В ВОРОНКЕ ОТ ВЗРЫВА ПОМЕСТИЛАСЬ БЫ ПЯТИЭТАЖКА

- Вы когда-нибудь видели, как колесная пара от вагона весом в полторы тонны улетает за километр? - задает риторический вопрос Алексей Черных, в 1988 году работавший старшим мастером сборочного цеха на Сортировке. - В воронку от взрыва можно было спокойно положить пятиэтажный дом.

Мы идем с Алексеем по пешеходному мосту, под которым 30 лет назад и взорвались составы. Начинается он у каменных жилых домов, а заканчивается через 800 метров недалеко от берега Верх-Исетского пруда на западе города. По местной легенде, 30 лет назад в момент взрыва на этом мосту оказалась группа грибников, и пламя просто испарило их вместе с одеждой, ведрами и костьми. Подтверждений или опровержений тому нам найти не удалось.

- Почти все здания, что вы видите рядом, это новодел, - рассказывает Алексей Черных. - Мост восстановили. Кратер засыпали и снова проложили по нему рельсы уже через два дня после взрыва. Тут повсюду стояли двухэтажные деревянные бараки. Они рухнули. Почти сорок домов исчезло с карты города. Лишь два каменных, что были рядом с эпицентром, устояли. Да и то их пришлось опоясать железными стяжками, чтобы стены не отвалились.

На углах дома, стоявшего рядом с эпицентром взрыва, до сих пор можно разглядеть стяжки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стяжки эти сохранились до сих пор - пластины на углах здания, словно зубные скобы, соединенные друг с другом металлическими дугами. Всем остальным постройкам рядом с ними не больше 30 лет.

- Эти вагоны не должны были здесь оказаться, - вздыхает Алексей. - Тогда станция достигла своего пика и принимала больше составов, чем могла. И вот чем все закончилось.

«ВЫБИТОЙ ДВЕРЬЮ ЛЮДЕЙ ПРОСТО РАЗМАЗАЛО»

Всего в трех сотнях метров от места взрыва находился цех по сборке вагонов и тележечный цех. Здания стояли впритык друг к другу. В ночь трагедии там кипела работа, как и всегда. Трудились десятки людей, но погибли всего трое.

- За несколько лет до взрыва рядом со сборочным цехом поставили толстую кирпичную стенку высотой около двух метров, - вспоминает Алексей Черных. - Она нужна была просто для красоты. Рядом находится памятник участникам Великой Отечественной войны. И чтобы он не стоял на фоне цеха с вагонами, рабочие сложили декоративную стенку. На ней вешали, да и сейчас вешают, фотографии лучших работников. И получилось так, что эта стена приняла на себя всю ударную волну и защитила работников сборочного цеха. А вот там, где начинается тележечный цех, эта стена уже заканчивается и волне ничто не помешало разрушить ангар.

Тележечному цеху, находившемуся рядом с местом взрыва, досталось сильнее всего.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрывом вышибло огромную металлическую дверь. На ее пути оказались Галина Тухватулина и Олег Ефременко, выходившие из обменной кладовой, где рабочие меняют старые детали на новые. Очевидцы говорят, что их просто размазало. Галина скончалась на месте. Олег через девять дней в больнице, так и не приходя в сознание. Третьего рабочего, кто был в цехе, Анатолия Вахрушева, завалило обрушившимся потолком. Его отключили от аппарата искусственного дыхания на 40-й день.

О БЕРЕМЕННОСТИ РАССКАЗАЛА ЗА ДВА ДНЯ ДО ТРАГЕДИИ

Сектор на Западном кладбище, подготовленный для жертв, все равно использовали. За 30 лет его заняли могилы с надгробными камнями самых разных форм и размеров. По сравнению с ними у Галины Тухватулиной довольно маленький памятник. Он находится под кроной высокого дерева. На камне вырезана надпись «Дорогой Гале, погибшей при аварии на ст. Свердловск-Сортировочный, от сестер и друзей».

Галина, пожалуй, единственная из погибших при взрыве, у кого на памятнике написана причина смерти.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Она девчонка бойкая была, веселая, компанейская, - вспоминает жених Галины Сарман Нуриев. - На мотоцикле сама гоняла. Сама же его чинила. Всю мужскую работу у нас забирала. (Смеется.) На ней держалась наша дружная компания в цеху. И когда Галя погибла, компания наша распалась.

Галине Тухватулиной было 19 лет. В Екатеринбург она приехала из Казахстана, где воспитывалась в детском доме. Мама Гали скончалась во время родов. И отец девочки, участник Великой Отечественной войны, решил, что государство сможет позаботиться о ней лучше, чем он. У нее были еще и три старших сестры, но они жили далеко и не смогли взять на себя заботы о девочке.

Галина Тухватулина рассказала жениху о том, что у них будет ребенок, всего за два дня до своей гибели. Фото: из личного архива Сармана Нуриева.

- Галя устроилась сначала в парк слесарем, потом перевелась в сборочный цех, - говорит Сарман. - А затем у нас освободилась должность маляра, и она заняла ее. Проработала чуть меньше года.

За несколько недель до трагедии Галина попала в аварию - ее мотоцикл сбила машина.

- Перед самым взрывом она пошла на прием к врачу и самовольно сняла гипс перед этим, - вздыхает мужчина. - Врач, когда увидел это, сразу закрыл ей больничный. Получается, что не сними она гипс, может, и не вышла бы на работу в ту ночь. Хуже всего то, что за два дня до гибели она сказала мне, что беременна. До этого летом мы с нею к сестрам ее съездили. Она всю дорогу говорила: «Хочу лялю, хочу лялю». Видимо, давно знала о ребенке, но молчала. Вечером в день взрыва у меня стала сильно болеть голова. Галя сказала мне: «Иди домой, чего ты тут в таком состоянии?» Я ушел. А она осталась. Уже после похорон я узнал, что у нас мог родиться мальчик.

На работе Галина Тухватулина (в центре) была душой компании. Фото: Фото: из личного архива Сармана Нуриева.

По словам близких друзей Галины, предприятие выплатило за ее смерть две тысячи рублей. Почти все ушло на организацию похорон - заказ катафалка и наем оркестра.

Через девять дней после смерти Галины прошли похороны Олега Ефременко. Его положили в могилу к отцу, скончавшемуся за год до взрыва. У Олега остались жена и три маленьких дочери. Одной в момент взрыва было семь лет, и она только пошла в первый класс, другой было пять лет. Самой младшей 2 года и 8 месяцев.

- В школе мы с ним учились в параллельных классах. Встречаться начали с девятого, - пролистывая старенький фотоальбом, говорит вдова Олега Наталья Ефременко. - Поженились после армии. Олег сначала работал на военном заводе. Через него мы получили однокомнатную квартиру на Сортировке. А так как семья увеличивалась, он перешел на работу в депо. Там платили больше. Лишних смен Олег не брал, так как всегда старался помогать мне с детьми.

Олег Ефременко скончался через несколько дней после взрыва, не приходя в сознание. Фото: из личного архива Сармана Нуриева

Дом, в котором жили Олег и Наталья Ефременко, находился недалеко от места взрыва. Он был не деревянным, а блочным, потому и устоял под натиском ударной волны.

- Мы тогда спали, - продолжает Наталья. - Я у окна, дети подальше. Проснулись от того, что стекла зазвенели и полетели. Сразу с детьми выскочила на улицу и увидела зарево. Ждали утра, но Олег с работы не вернулся. Тогда я сразу поняла, что с ним что-то случилось, и побежала к цеху, но там было все оцеплено. Меня не пустили. А через пару часов ко мне пришли с предприятия и попросили съездить в больницу на опознание. У него голова была разбита, а сердце еще работало. Оно молодое, здоровое - 30 лет Олегу было всего. Вот за счет сердца он до 12 октября еще жил, хотя в сознание не приходил.

После трагедии семье Олега Ефременко выдали ордер на трехкомнатную квартиру. Кроме того, предприятие полностью оплатило его похороны.

- И пенсию они мне доплачивали из его заработка на троих детей, - рассказала Наталья. - Помощь была и моральная, и материальная. Обиды мы ни на кого не держим.

После смерти Олега Ефременко подхоронили к отцу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третьему, кто погиб в цехе, Анатолию Вахрушеву, было 40 лет. Он работал слесарем-автоматчиком.

- Прежде чем прийти к нам, он трудился таксистом. Анатолий был одинок. В отпуск никуда не ездил. Жил в общежитии. Был разведенным. У него жена и сын были, но он с ними не общался, - рассказывает Алексей Черных. - Анатолий ни с кем почти не общался.

ЛЮДЕЙ ПЕРЕСЕЛИЛИ В НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

Весь следующий месяц над городом не было ни тучки. Говорят, их разгоняли московские специалисты, которых обычно задействуют перед парадом Победы. Солнце должно было согревать жителей квартир, оставшихся без окон. Стройматериалов и особенно стекла в городе не хватало, поэтому съехавшиеся на Урал столичные чиновники приказали снимать их с товарняков, проезжавших транзитом через город. Руины сносили, а людей, которые остались без жилья, расселяли по гостиницам и бесплатно кормили в ресторанах. Потом пострадавшим стали выдавать квартиры в новостройках микрорайона Синие Камни, которые были возведены незадолго до трагедии.

Так спустя 30 лет выглядит место взрыва.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же касается причины взрыва, то следователь транспортной милиции Владимир Матюшенко, разбиравшийся в причинах трагедии, пришел к такому выводу: состав, перевозивший тротил и гексоген, покатившись под уклон, врезался в поезд с углем и обрушил опору контактной сети. Сразу после этого на подстанции сработала система защиты, которая обесточила их. Взрыва не случилось. Однако затем дежурный электромеханик, сидевшая за 2 километра от места крушения и не знавшая о том, что случилось, стала действовать по инструкции. Созвонившись с начальством, которое тоже не знало о крушении, и, получив от него добро, она вручную вернула напряжение в провода рухнувшей опоры, которые лежали на вагонах с тротилом и гексогеном. И произошел взрыв.