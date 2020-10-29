Указ свердловского губернатора поставил в тупик таксистов

Таксисты не знают, как быть в сложной ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поправки от 28 октября в указе губернатора стали полной неожиданностью для тех, кто работает в такси. Причем формулировка в указе не разъясняет, какого рода должна быть перегородка.

«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам или организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлять оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками», - говорится в документе.

ПРОЩЕ УБРАТЬ «ШАШЕЧКИ»

Уже тем же вечером водители буквально оборвали телефоны своему начальству, с вопросами: как быть и что делать? И смогут ли их оштрафовать, если у них будет отсутствовать данный экран.

- О подготовке такого указа не было известно заранее. Очевидно, что оборудовать больше 20 тысяч автомобилей такси в городе за одни сутки нереально, - рассказывают «Комсомолке» в службе «Яндекс-Такси». - Мы видим огромное количество вопросов от таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых водителей из Екатеринбурга. Они понимают, что либо будут подвергаться риску штрафа, либо вынуждены прекратить работу и перестать зарабатывать.

В ступор ввели такие поправки и ГИБДД Екатеринбурга. Там, в том числе, пока затрудняются сказать, как их сотрудники будут действовать в случае отсутствия в такси перегородки и обходятся дежурной фразой.

- Штрафовать водителя или нет, зависит от каждого конкретного случая, - говорят в ведомстве. При этом не уточняют, в каком случае все-таки штрафуют, а в каком нет.

Оборудовать больше 20 тысяч автомобилей такси в городе за одни сутки нереально Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Моих коллег сотрудники ГИБДД уже останавливали, но не штрафовали. Спрашивали, есть ли в наличии перегородка или нет. Говорили, что надо установить. Пока все носит рекомендательный характер, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» мужчина, работающий таксистом. Своего имени он по понятным причинам называть не стал. - Мое видение решения проблемы, да и большинства таксистов города - это снять наклейки и шашечки с такси. Я лично так и сделал. Теперь ни один сотрудник ГИБДД не определит - такси или обычная машина.

В ЧЕМ ЕЩЕ СЛОЖНОСТИ

Уже позднее в оперштабе по борьбе с коронавирусом попытались объяснить, как должна выглядеть та самая защитная перегородка.

- Защитные экраны и зонирующие перегородки в легковых машинах, перевозящих пассажиров, должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми, - рассказали в оперштабе. - Это позволит оградить человека от фронтального воздействия микрокапель, выделяемых при дыхании и разговоре.

Представители власти уточнили, что как будут установлены защитные перегородки, предприниматели должны решать сами. Жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Это может быть, к примеру, пластиковый экран или пленка. Главное, чтобы они создавали препятствие на пути распространения коронавируса.

Опять же не понятно, должны ли эти перегородки отделять водителя от пассажиров или нужно разграничить пространство между всеми людьми, находящимися в машине.

- Установление требований к автомобилям такси - это превышение пределов компетенции, оно одновременно противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с короновирусом, - утверждает юрист сервиса «Максим» Андрей Стукало. - Во-первых, установка защитного экрана или зонирующей перегородки в такси не предусмотрена заводской конструкцией транспортных средств. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещает внесение таких изменений.

По словам эксперта, наличие защитного экрана или зонирующей перегородки влияет на организацию циркуляции воздуха в салоне легкового автомобиля. Это меняет предусмотренное заводом-изготовителем распределение температуры и влажности в салоне. Нарушенный воздухообмен приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стекол, ухудшает обзор. Установка защитных экранов или зонирующих перегородок существенно влияет на безопасность дорожного движения.

Штрафовать водителя или нет, зависит от каждого конкретного случая, - говорят в ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, запрещается эксплуатация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ. Таким образом, указ возлагает на организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязанность по регистрации в ГИБДД МВД России изменений в конструкцию автомобилей. Есть организации, которые используют автомобили такси на правах аренды. Не являясь собственником транспортного средства, они не располагают возможностью оборудовать автомобили защитными экранами или зонирующими перегородками.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рестораторы тоже в замешательстве

Помимо такси, указ губернатора затрагивает и работу общепита. Теперь бары не будут работать с 23.00 до 06.00 . Кроме того, между столиками также должны появиться защитные экраны.

- Запрет на работу с 23.00 до 06.00 - это проблемная история, причем для баров сильнее всего, - отмечает Андрей Халяпин, директор ресторана «Мама Чоли». - Для них в это время идет самый большой трафик посетителей, особенно в пятницу и субботу. Получается, они теряют большой объем своей выручки.

Что же до защитных экранов, то пока повсеместно в городском общепите они не появились. Слишком мало времени прошло.

- Мы будем их делать в любом случае, но пока ждем пояснений от Роспотребнадзора, - говорит Евгения Частикова, руководитель банкетной службы ресторанного комплекса «Космос». - Пока точных требований нет - как должны выглядеть перегородки, какого размера.

Как отмечают представители отрасли, в Екатеринбурге, например, работает не так много компаний, которые могут изготовить похожие перегородки. Причем спрос на их услуги одномоментно вырос.

- Мы сделали запрос в компанию, которая с оргстеклом работает. Они сразу сказали, что мы не первые обратились к ним и время изготовления заказа будет порядка недели, - говорит Андрей Халяпин. - А вообще сейчас еще нет четкого понимания, какие зоны нужно отделять перегородками. То ли посетителя от посетителя, то ли сотрудника в зоне хостес. Из-за этого появятся дополнительные расходы. Но в плане сервиса и обслуживания ничего не изменится.

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