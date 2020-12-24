Житель Нижнего Тагила Михаил Малыгин стал настоящим героем. Мужчина спас из горящего дома свою знакомую. В минувший вторник пожар охватил частный дом на улице Энгельса, 44-летняя хозяйка проснулась от запаха дыма и попыталась выйти на улицу, но путь через коридор уже был отрезан огнем.- Женщина позвонила своему знакомому Михаилу, который живет неподалеку и сообщила о случившемся. Михаил попросил свою жену вызывать пожарную охрану, а сам побежал к горящему дому на помощь, - рассказывают обстоятельства ЧП в свердловском главке МЧС.Михаил вбежал в дом через горящую прихожую и помог хозяйке выбраться на улицу через окно, а также спасти документы и несколько вещей. Именно благодаря его отважным действиям хозяйка дома не пострадала. А вот от ее жилища осталось лишь пепелище – дом сгорел дотла.Площадь пожара составила 107 квадратных метров, бригаде из 13 пожарных потребовалось полчаса, чтобы справиться с огнем. Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении 36-летнего Михаила Малыгина к награде.Напомним, что в Тугулымском районе сотрудники ГИБДД лейтенанты Сергей Иванов и Сергей Москвин во время ночного дежурства предотвратили пожар в жилом доме. Когда полицейским поступил сигнал о возгорании, они немедленно отправились на место происшествия. До того, как прибыли спасатели, полицейские пытались тушить постройку подручными средствами и забрасывали горящий сарай снегом.