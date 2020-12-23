В Тугулымском районе Свердловской области сотрудники ГИБДД лейтенанты Сергей Иванов и Сергей Москвин во время ночного дежурства предотвратили пожар в жилом доме. Когда полицейским поступил сигнал о возгорании, они немедленно отправились на место происшествия.- Выяснилось, что в сарае во дворе горели дрова. Автоинспекторы разбудили и эвакуировали троих человек: женщину и ее сыновей, а также вызвали пожарных, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.До того, как прибыли спасатели, полицейские пытались тушить постройку подручными средствами и забрасывали горящий сарай снегом. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели спасти от огня жилой дом.