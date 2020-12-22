Итоговая пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева: 2020-2021

Евгений Куйвашев отвечал на вопросы без маски, так как находился на достаточной дистанции от собравшихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно глава региона Евгений Куйвашев подводит итоги уходящего года и общается с журналистами в январе. Однако в этом году губернатор сделал исключение - впервые за четыре года итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области пройдет в декабре, 22 числа. Евгений Куйвашев начнет отвечать на вопросы журналистов с 12:00.

Ожидается, что многие вопросы будут связаны со вспышкой пандемии коронавируса, а также с рокировкой во властных кабинетах. Напомним, накануне стало известно о том, что первый заместитель губернатора Алексей Орлов занял аналогичную должность в муниципалитете, став первым замом мэра Екатеринбурга. А градоначальник Александр Высокинский занял должность Алексея Орлова.

В начале пресс-конференции Евгений Куйвашев отметил, что год был не простым.

- Нам, несмотря ни на что, удалось провести празднование 75-летия Победы. Как вы знаете, Екатеринбургу и Нижнему Тагилу были присвоены звания городов трудовой доблести, - отметил губернатор.

ВВЕДУТ ЛИ НА УРАЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ОБЩЕПИТА, КАК В ПИТЕРЕ

Первым делом губернатора спросили, будут ли введены ограничения в новогодние праздники. По примеру Санкт-Петербурга. Например, введение ограничений в общепите.

- Эти введения - следствие неблагополучной эпидемиологической ситуации. У нас она контролируемая. Достаточный коечный фонд, поэтому дополнительных ограничений пока не планируется. Но это будет зависеть от нас с вами. В первую очередь, это соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Подчеркну, на сегодня у нас таких предпосылок нет.

О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ В МЭРИИ

Также губернатор прокомментировал недавнюю рокировку во властных структурах.

- Это нормальная работа институтов власти. Я считаю, что это абсолютно нормальная практика. Главная цель этих перестановок – повышение эффективности работы. Главное, что у нас есть, это люди. Управленцы, которые разбираются в ситуации.

На вопрос о том, будет ли Александр Высокинский замещать Евгения Куйвашева, когда он уйдет в отставку, глава региона ответил абстрактно.

- Как правило, я исполняю обязанности сам. Но если я ухожу в отпуск, то оставляю кого-то из заместителей. Что касается того, кто кого будет замещать, то этот вопрос решается, - заявил губернатор.

О ПЕРЕВОДЕ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ НА АУТСОРСИНГ

Журналисты из Нижнего Тагила спросили губернатора о переводе скорой помощи на аутсорсинг.

- Аутсорсинг – это не новая работа. Она проводится и в Екатеринбурге и в других регионах. Как показывает практика, нам это всем необходимо. Это делается для того, чтобы улучшить работу и качество, увеличить количество автомобилей скорой. Что касается нижнетагильской ситуации, то я знаю одного из претендентов, кто сможет выполнить полное обновление транспорта, если ему позволит выиграть конкурсная процедура. Мы будем следить за ситуацией и очень заинтересованы в ней.

Пресс-конференция проходит в "Доме Севастьянова" Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАВИЛ ЛИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Губернатора спросили, поставил ли он прививку от коронавируса и что он может сказать тем, кто опасается ее ставить.

- Я ее поставил еще летом. Ничего у меня не было. Никаких побочных эффектов, ни температуры, ничего подобного. С тех пор я регулярно сдаю анализы. Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертным. Поэтому призываю и вас довериться нашим ученым. Вспомните оспу, без прививок мы бы никогда не смогли ее победить. Я конечно не буду говорить, кто из моих коллег тоже поставил эту прививку, но все чувствуют себя нормально.

БУДЕТ ЛИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ГУБЕРНАТОРОМ ПОСЛЕ 2020 ГОДА

Из региона прозвучал вопрос о реконструкции улицы Советской в Ирбите. В 2021 году руководство города планирует приступить к этой работе. Журналист спросила губернатора, поддержит ли область этот проект, а заодно поинтересовалась, продолжит ли глава региона работать в нынешней должности после 2020 года, ведь иначе многие проекты «полетят».

- Я действительно погружен в состояние этой улицы. В Ирбите завышено полотно и отсутствует ливневая канализация. С главой города мы ходили по этой улице. Безусловно мы будем продолжать эту работу, но она будет эффективна только если мы отведем воду от моста. Это работа большая, затратная, трудоемкая, но, уверяю вас, она будет выполняться при любом главе региона, - заявил Евгений Куйвашев, но напрямую отвечать на вопрос, будет ли он губернатором после 2021 года не стал.

ОТПРАЗДНУЕТ ЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ ТРЕХСОТЛЕТИЕ

- Когда мы берем на себя обязательства по проведению тех или иных событий, вариантов нет. Это честь нашего региона и города. Финансирование есть и мы активно работаем по реализации проектов. В том числе и по празднованию 300-летия Екатеринбурга.

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Кстати, итоговую пресс-конференцию Евгений Куйвашев провел меньше, чем через неделю после того, как она прошла у президента страны.

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