«Иммунитет формируется на 42 сутки»: как в Екатеринбурге врачей прививают от коронавируса

Вакцину «Спутник V» ставят два раза с промежутком в 21 день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку делают «Спутником V» - отечественной разработкой и первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. В конце прошлой недели и начале этой в регион привезли 3100 доз. Пока привиться могут лишь медики, работающие в «красных зонах», на скорой и в амбулаторных службах. В первую очередь те, кто контактирует с пациентами, зараженными коронавирусом.

- Три четвертых объема вакцин пойдет на них, - объяснял Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Вторым периодом будем вакцинировать педагогических работников, далее - работников социальной защиты, в том числе закрытых интернатных учреждений. После этого - работников правоохранительных органов.

Сегодня в Областную клиническую больницу №2 на вакцинацию привезли около 30 сотрудников госпиталя ветеранов войн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе, когда поступят более крупные партии вакцины «Спутник V» и другой отечественной разработки «ЭпиВакКорона», записаться на прививку смогут уже все желающие.

Как именно проходит вакцинация от COVID-19, сегодня показали в Областной клинической больнице №2, что в Екатеринбурге. Утром сюда на автобусе привезли 30 медиков из госпиталя для ветеранов войн. Заполнив все необходимые документы, они по очереди заходили в процедурный кабинет, где им ставили укол в плечо «Гам-КОВИД-Ваком» - это официальное название вакцины «Спутник V».

Первыми прививку получают медики, которым по долгу службы приходится контактировать с людьми, заразившимися коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В нашу больницу распределено 600 доз, - объясняет Андрей Горбунов, заместитель главного врача по поликлинической работе областной больницы №2. – Ежедневно только в нашей больнице не меньше 40 человек прививается. Иммунитет формируется на 42 сутки после первой вакцинации. Сейчас проводится вакцинация первой дозой. Вторая доза вводится на 21 сутки после введения первого компонента.

Вакцина «Спутник V» ставится людям в возрасте от 18 до 60 лет. Важное условие - за последние шесть месяцев они не должны были болеть коронавирусом. Также при вакцинации врачи обращают внимание на хронические заболевания людей.

«Спутник V» должен храниться в специальном холодильнике при температуре -18 градусов Цельсия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Противопоказаний немного, - уточнял заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Они связаны с наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы. Если человек проходит реабилитацию после инсульта или инфаркта, то минимум год должен пройти, чтобы он был готов к вакцинации такого уровня.

Перед вакцинацией обязательно нужна консультация у врача.

В конце прошлой недели и начале этой в регион привезли 3100 доз вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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