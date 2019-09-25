2019-09-25T12:52:10+03:00
Какие люди!
Людмила ВАРАКИНА

Политтехнолог Платон Маматов о "синдроме" Глацких, сквернословии Ройзмана и врагах мэра Высокинского

Платон МаматовПлатон МаматовФото: Павел Кислицын

Гость студии радио "КП-Екатеринбург" рассказывает о том, как политическая жизнь Урала ушла в интернет

Какие люди Екатеринбург 25-09

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Почему бывший мэр Екатеринбурга может нецензурно ругать противников в интернете и кто ищет врагов нынешнего градоначальника Александра Высокинского? Почему ректор УрГЭУ Яков Силин допустил ошибку, записав видеообращение после гей-скандала со студентом и о политике в Интернете.

Об этом и многом другом в студии радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" [92.3 fm] рассказал политтехнолог Платон Маматов.

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18 Сентября 2019 13:03 - 13:44

Какие люди!

Тема: Чем интересны уральские новости жителям Америки и Европы, почему журналисты не должны идти в политику, а тема криминала собирает больше всего просмотров.

В студии: Людмила ВАРАКИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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