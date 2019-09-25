Политтехнолог Платон Маматов о "синдроме" Глацких, сквернословии Ройзмана и врагах мэра Высокинского

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-25T12:52:10+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Какие люди Екатеринбург 25-09 00:00 00:00

Почему бывший мэр Екатеринбурга может нецензурно ругать противников в интернете и кто ищет врагов нынешнего градоначальника Александра Высокинского? Почему ректор УрГЭУ Яков Силин допустил ошибку, записав видеообращение после гей-скандала со студентом и о политике в Интернете.

Об этом и многом другом в студии радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" [92.3 fm] рассказал политтехнолог Платон Маматов.