20 процентов всех онкологических заболеваний - это болезни полости рта
Марат ХусаиновФото: Павел Кислицын
Онколог-хирург Марат Хусаинов о том, как самому обнаружить опухоль, что может привести к росту раковых клеток, что можно и что нельзя делать, чтобы минимизировать возникновение онкологических заболеваний полости рта.
Полезное радио - здоровье Екатеринбург 23-09
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Наш главный медицинский эксперт профессор Марина Харитонова беседует с онкологом-хирургом отделения опухолевой патологии головы и шеи областного онкологического диспансера Маратом Хусаиновым.