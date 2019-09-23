2019-09-23T12:43:32+03:00
Полезное радио: Здоровье
Людмила ВАРАКИНА

20 процентов всех онкологических заболеваний - это болезни полости рта

Марат ХусаиновМарат ХусаиновФото: Павел Кислицын

Онколог-хирург Марат Хусаинов о том, как самому обнаружить опухоль, что может привести к росту раковых клеток, что можно и что нельзя делать, чтобы минимизировать возникновение онкологических заболеваний полости рта.

Полезное радио - здоровье Екатеринбург 23-09

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Наш главный медицинский эксперт профессор Марина Харитонова беседует с онкологом-хирургом отделения опухолевой патологии головы и шеи областного онкологического диспансера Маратом Хусаиновым.

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