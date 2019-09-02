2019-09-03T14:21:29+03:00
Полезное радио: Здоровье
Людмила ВАРАКИНА

Профилактика и лечение заболеваний полости рта: развенчиваем мифы

Людмила ВорожцоваЛюдмила ВорожцоваФото: Павел Кислицын

Гость в студии: Людмила Ворожцова, главный детский внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения РФ по Уральскому федеральному округу, детский врач-стоматолог высшей категории.

Полезное радио - здоровье Екатеринбург 02-09

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Как правильно ухаживать за зубами, зачем нужна профессиональная чистка зубов и как часто нужно ее делать, вредны ли жевательные резинки и как питание влияет на здоровье ваших зубов. Чистите ли вы зубы после каждого приема пищи? Какие средства гигиены полости рта существуют на рынке? Как правильно подобрать зубную пасту? На эти и другие вопросы отвечает Людмила Ворожцова.

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