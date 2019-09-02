Профилактика и лечение заболеваний полости рта: развенчиваем мифы
Гость в студии: Людмила Ворожцова, главный детский внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения РФ по Уральскому федеральному округу, детский врач-стоматолог высшей категории.
Полезное радио - здоровье Екатеринбург 02-09
Как правильно ухаживать за зубами, зачем нужна профессиональная чистка зубов и как часто нужно ее делать, вредны ли жевательные резинки и как питание влияет на здоровье ваших зубов. Чистите ли вы зубы после каждого приема пищи? Какие средства гигиены полости рта существуют на рынке? Как правильно подобрать зубную пасту? На эти и другие вопросы отвечает Людмила Ворожцова.