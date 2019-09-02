Профилактика и лечение заболеваний полости рта: развенчиваем мифы

2 Сент. 12:21 2019-09-03T14:21:29+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Полезное радио - здоровье Екатеринбург 02-09 00:00 00:00

Как правильно ухаживать за зубами, зачем нужна профессиональная чистка зубов и как часто нужно ее делать, вредны ли жевательные резинки и как питание влияет на здоровье ваших зубов. Чистите ли вы зубы после каждого приема пищи? Какие средства гигиены полости рта существуют на рынке? Как правильно подобрать зубную пасту? На эти и другие вопросы отвечает Людмила Ворожцова.