2019-01-10T10:43:16+03:00
Люди в погонах
Юлия НЕДОСЕКОВА

В новый год без долгов! Уральские налоговики отвечают на вопросы уральцев

Гости: Герцева Ирина Викторовна начальник отдела урегулирования задолженности, Щуклина Анна Сергеевна, зам начальника отдела камеральных проверокГости: Герцева Ирина Викторовна начальник отдела урегулирования задолженности, Щуклина Анна Сергеевна, зам начальника отдела камеральных проверокФото: Алексей БУЛАТОВ

Как получить налоговый вычет? Какими льготами может воспользоваться налогоплательщик? Как открыть "личный кабинет"? Отвечают Ирина Герцева и Анна Щуклина, специалисты Верх-Исетской налоговой инспекции Екатеринбурга

В новый год без долгов! Уральские налоговики отвечают на вопросы уральцев

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