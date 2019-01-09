В новый год без долгов! Уральские налоговики отвечают на вопросы уральцев
Гости: Герцева Ирина Викторовна начальник отдела урегулирования задолженности, Щуклина Анна Сергеевна, зам начальника отдела камеральных проверокФото: Алексей БУЛАТОВ
Как получить налоговый вычет? Какими льготами может воспользоваться налогоплательщик? Как открыть "личный кабинет"? Отвечают Ирина Герцева и Анна Щуклина, специалисты Верх-Исетской налоговой инспекции Екатеринбурга
В новый год без долгов! Уральские налоговики отвечают на вопросы уральцев
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