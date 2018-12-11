2018-12-11T11:09:06+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВАндрей ЛЕОНОВ

"Мерзавчики" вместо елочных игрушек и никакого деда Мороза: Новогодний Екатеринбург 100 лет назад

Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНОльга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНФото: Павел ФИЛИППОВ

Ольга Яхно, ученый секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии УРО РАН рассказывает о традициях празднования Рождества и Нового года на Урале на рубеже XIX-XX веков

"Мерзавчики" вместо елочных игрушек и никакого деда Мороза: Новогодний Екатеринбург 100 лет назад

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