"Мерзавчики" вместо елочных игрушек и никакого деда Мороза: Новогодний Екатеринбург 100 лет назад
Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНФото: Павел ФИЛИППОВ
Ольга Яхно, ученый секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии УРО РАН рассказывает о традициях празднования Рождества и Нового года на Урале на рубеже XIX-XX веков
"Мерзавчики" вместо елочных игрушек и никакого деда Мороза: Новогодний Екатеринбург 100 лет назад
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