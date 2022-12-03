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5 декабря 2022 4:32

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Алексей БУЛАТОВ
Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире по смешанным единоборствам RCC 13