СК возбудил уголовное дело после схода трамвая с рельсов в Нижнем Тагиле

Сейчас следователи опрашивают водителя трамвая и очевидцев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле после схода трамвая с рельсов возбуждено уголовное дело. Напомним, инцидент произошел днем 5 августа на улице Кулибина. Сошедший вагон также задел опору линии электропередач.

Трамвай сошел с рельсов и задел опору линии электропередач. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На момент происшествия в салоне находились 30 человек. Шесть из них, в том числе двое детей, обратились за помощью врачей.

- Следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (часть 1 статьи 238 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев и водителя трамвая, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначаются судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить степень вреда, причиненного здоровью пассажиров.