Сошедший вагон задел опору линии электропередач. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле трамвай №12 «Пихтовые горы – улица Островского» сошел с рельсов. Инцидент произошел около 13:00 возле дома № 36А по улице Кулибина. На момент происшествия в вагоне находились 30 человек.

- По предварительным данным, водитель трамвая при движении от остановки допустила сход задней тележки с рельсовых путей с последующим наездом на опору линии электропередач, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все они обратились за медицинской помощью. После осмотра их отпустили домой.

На момент происшествия в салоне трамвая находились 30 человек. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Как выяснили автоинспекторы, трамваем управляла 31-летняя тагильчанка. Водительские права категории Tm имеет один год. В текущем году к ответственности за нарушения ПДД женщина не привлекалась. На момент произошедшего она была трезва.

- Водитель пояснила, что после завершения посадки и высадки пассажиров при начале движения на перекрестке улиц Кулибина – Бондина почувствовала резкий толчок задней тележки. Применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот трамвая, - отметили в ведомстве.

В отношении тагильчанки возбудили два административных дела: за повреждение дорожных сооружений и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести пассажирам.

По факту произошедшего проводится проверка. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место происшествия и провели замеры, а также составили все необходимые документы и опросили очевидцев. По факту произошедшего проводится проверка.