В Екатеринбурге родителям показали новую площадку Дворца творчества

Алексей Орлов вместе с родителями осмотрели новую площадку Дворца творчества. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с родителями осмотрел новую площадку Городского дворца творчества, которая разместится на улице Луначарского, 217. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Сейчас здесь идут ремонтные работы.

- По словам Алексея Орлова, после ремонта в распоряжение ребят и педагогов поступят 10 обустроенных кабинетов и 2 зала. Тут будут проводиться занятия по социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, художественной и технической направленностям, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На новой площадке обустроят 10 кабинетов и 2 зала. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Остальные занятия будут проходить в помещениях школ. Ранее власти Екатеринбурга рассказывали, куда переедут кружки из Дворца творчества.

Отмечается, что новый учебный год в учреждениях допобразования начнется 15 сентября. Новая площадка на Луначарского примет порядка 1,7 тысячи ребят. Второй по количеству мест стала Школа №366 – здесь кружки смогут посещать около 1,3 тысячи юных екатеринбуржцев. Остальные площадки рассчитаны более чем на 650 детей.

Обшая площадь здания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Как заверил Алексей Орлов, если усадьба Расторгуевых-Харитоновых будет передана в собственность города или региона, здание в кратчайшие сроки отремонтируют и вернут туда детей.