Власти Екатеринбурга рассказали, куда переедут кружки из Дворца творчества

Сейчас в усадьбе ведутся ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге кружки из Городского дворца творчества переедут на новые площадки. Об этом рассказала директор учреждения Людмила Габышева. Напомним, что Дворец творчества располагается в усадьбе Расторгуевых-Харитоновых.

- На сегодняшний день в здании ведутся ремонтные работы для того, чтобы дети могли заниматься в безопасных условиях, потому что, к сожалению, здесь находиться уже небезопасно, - пояснила Людмила Габышева.

В связи с этим, администрация Екатеринбурга выделила другие помещения для работы кружков. Большинство из них, например, легоконструирование, графический дизайн, изобразительная деятельность и другие, переехали на Луначарского, 217.

Такие объединения, как игрострой, компьютерная анимация и основы работы с нейросетями теперь располагаются не только на Луначарского, но и в школах №23, 123 и 133.

В гимназию №47 переехали фотостудия и студия эстрадного вокала. Школа-студия современного танца, ансамбль и танцевально-спортивный клуб расположились на территории школы №366, а геологический клуб «Тропа» – в УГГУ.