Суд оставил в силе решение по реставрации усадьбы Расторгуевых-Харитоновых

Суд установил агентству сроки на восстановление усадьбы с 2026 по 2029 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры по делу об усадьбы Расторгуевых-Харитоновых. В апреле 2026 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга уже отказал в удовлетворении иска ведомства к федеральному агентству и использованию памятников истории и культуры.

Прокуратура хотела обязать агентство привести в порядок 12 элементов усадьбы, в том числе главный дом, флигели, баню, грот и ограды. Также надзорное ведомство требовало установить для каждого этапа временные рамки – от полугода до двух лет. Иск был мотивирован ухудшением состояния объекта культурного наследия.

Так как в управление агентства входит только 10 объектов из 12, суд отклонил иск, указав, что, так как ответчик не владеет этими объектами, то он не может заниматься их реставрацией.

– Суд также отказал в удовлетворении требований о получении заданий на проведение работ, поскольку выяснилось, что к моменту рассмотрения дела ответчик уже исполнил эту обязанность. Суду были представлены задания в отношении всех 10 зданий и сооружений, находящихся в ведении Агентства, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По части времени суд также не согласился с истцом – сроки выполнения работ установлены в диапазоне с 2026 по 2029 годы и на момент рассмотрения иска еще не истекли.

Во время обжалования приговора Городской дворец творчества, выступающий третьим лицом в деле, заявил, что уже расторг договор аренды вне зависимости от решения суда. Судебная коллегия облсуда не нашла основания для вмешательства в судебный акт.