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НовостиОбщество29 июля 2026 15:25

Екатеринбургский зоопарк отметил день полосатого хищника

В Екатеринбурге зоопарк устроил показательные кормления в день тигра
Маргарита РАЗУМОВА
Амурских тигров накормили праздничным обедом. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Амурских тигров накормили праздничным обедом. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк отметил международный день тигра 29 июля. Для амурских тигров Джуны и Джагара устраивали показательные кормления. Их угостили свежайшим мясом. Пара краснокнижных тигров – одни из самых любимых хищников.

Также в этот день в зоопарке провели квест – экскурсию. Научные сотрудники рассказали, как обычно тигры ведут себя в дикой природе.

Подопечный Джагар приехал в Екатеринбург из Ижевского зоопарка в 2016 году. Джуна перебралась на Средний Урал из Московского зоопитомника в 2018 году.

Уральские чиновники и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в 2021 году также приходили к обитателям.