Власти Екатеринбурга рассказали, как идет подготовка ко Дню города

1 августа Екатеринбург отпразднует свое 303-летие Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев провел совещание по вопросу подготовки уральской столицы ко Дню города 1 августа. На текущий момент специалисты уже проверили все площадки, где пройдут праздничные мероприятия.

- Основными площадками традиционно станут Исторический сквер, площадь 1905 года («Лето на площади»), Литературный квартал, Парк Маяковского, Преображенский парк и спортивный квартал Архангела Михаила, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Сейчас специалисты занимаются вакуумной уборкой и мойкой улиц, а также косят газоны, очищают различные объекты – скамейки, столбы и другие – от граффити и незаконно размещенной на них рекламы.

В течение праздника будут дежурить дополнительные бригады, которые займутся сохранением чистоты улиц Екатеринбурга.

На главных локациях Дня города планируется установить 119 контейнеров для мусора и 122 мобильных туалетных кабины.

- Кроме того, 1 августа стационарные туалетные модули-павильоны будут работать в продленном режиме – с 10:00 до 00:00, - рассказали в мэрии.

Отмечается, что по окончании праздничных мероприятий на центральные улицы выйдут коммунальщики и проведут уборку. Завершить ее планируется к 6:00 следующего дня.