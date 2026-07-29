В Свердловской области от воды освободились больше 400 домов и участков

В зоне паводка остаются свыше 1,5 тысячи домов и участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжается борьба с паводком, вызванным проливными дождями. По данным МЧС на 29 июля, за прошедшие сутки от воды освободились 296 приусадебных участков, 116 жилых домов и один участок автодороги.

- На текущие сутки подтоплений, затоплений территорий и объектов инфраструктуры не прогнозируется, - пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

Всего в зоне паводка остаются 1502 приусадебных участка, 67 жилых домов, а также один участок автодороги и 10 низководных мостов. Напряженная обстановка сохраняется в Ирбитском районе и Ирбите.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации на водоемах. Оказывается и помощь жителям, находящимся в зоне подтоплений.

Напомним, что вечером 28 июля глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Екатеринбург, чтобы провести совещание по вопросу ликвидации последствий паводка.

По его словам, для просушки жилых домов в Свердловскую область перебрасывают технику и оборудование из других регионов. Это делается для того, чтобы завершить все работы в кратчайшие сроки и позволить жителям вернуться к привычной жизни.