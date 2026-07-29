Глава МЧС России провел совещание по теме паводка в Екатеринбурге

Александр Куренков прилетел в Екатеринбург ради совещания. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вечером 28 июля в Екатеринбург прилетел глава МЧС России Александр Куренков, чтобы провести совещание по вопросу ликвидации последствий паводка в Свердловской области.

По последним данным, затопленными остаются 1502 приусадебных участка, 67 жилых домов, один участок автодороги и 10 низководных мостов. Большая часть территорий освободилась от воды, однако напряженная обстановка сохраняется в Ирбитском районе и самом Ирбите.

- Несмотря на то, что пик паводка пройден и вода активно уходит, перед нами стоит важнейшая задача – максимально быстро вернуть людей к привычным условиям жизни. Необходимо в кратчайшие сроки завершить просушку жилых домов, особенно в наиболее пострадавших муниципалитетах, - отметил Александр Куренков в ходе совещания.

Отмечается, что для проведения данных работ на Средний Урал перебрасывают необходимые технику и оборудование из других регионов.

Также глава МЧС России попросил обеспечить бесперебойную работу комиссий по оценке ущерба, чтобы жители пострадавших муниципалитетов вовремя получили выплаты. Губернатор Денис Паслер заверил, что данная работа активно ведется.

- Предварительно запланировано более 5,5 тысячи выплат на общую сумму свыше 340 миллионов рублей, - рассказал глава региона.

Паводковая ситуация в Свердловской области находится на контроле регионального правительства и МЧС России.