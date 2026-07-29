«Швабе» и Петербургский политех создают прибор для подачи анестетиков

Аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 с электронным испарителем анестетиков «Морфей». Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга «Швабе»

Испаритель - один из ключевых узлов наркозного аппарата, отвечающий за точность подачи анестетика пациенту. «Морфей» войдет в состав выпускаемого УОМЗ аппарата ингаляционной анестезии, который сочетает функции наркоза, ИВЛ и мониторинга жизненно важных функций организма. Уже готов рабочий прототип, который в ближайшее время отправится на натурные испытания.

Устройство сможет поддерживать большинство современных препаратов, обеспечивая их автоматическую подачу в строго заданной концентрации. Камера смешения в устройстве подогревается, благодаря чему параметры остаются стабильными даже во время длительных операций.

«Морфей» - электронный прибор, это позволит интегрировать его в единую микропроцессорную систему управления наркозным аппаратом и даст возможность настраивать автоматическое поддержание параметров, а также поможет реагировать на любые отклонения. При разработке испарителя учтена возможность его изготовления с применением технологий 3D-печати, что ускорит производство и сборку изделия.

- Использование электронных испарителей в многофункциональных аппаратах ингаляционной анестезии сделает их более автономными и удобными для медицинских специалистов. Такие устройства избавят от необходимости постоянной ручной корректировки показателей и позволят широко использовать прогрессивные подходы, такие как низкопоточная анестезия. В ближайшей перспективе опытный образец «Морфея» отправится на натурные испытания, - отметил генеральный директор УОМЗ, председатель Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Слудных.

В составе Ростеха за создание и серийный выпуск высокотехнологичной медицинской техники отвечают также другие предприятия холдинга «Швабе»: Красногорский завод имени С. А. Зверева, Московский завод «САПФИР», Загорский оптико-механический завод и Новосибирский приборостроительный завод. Поставки медоборудования реализуются с участием компании «Швабе-Москва».