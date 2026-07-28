В Екатеринбурге аэропорт заявил, что пассажиру с ОВЗ предлагали помощь

Парень заявил, что сопровождающего не было. Фото: соцсети

В Екатеринбурге в воздушной гавани Кольцово пассажир – инвалид забирался на трап самолета с помощью рук. Парень заявил, что специальную помощь и сопровождение ему не оказывали.

В свою очередь, в пресс-службе Кольцово началась внутренняя проверка. Как выяснилось, помощь маломобильному пассажиру все – таки предлагали.

В Екатеринбурге в Кольцово пассажир - инвалид забирался по трапу самолета на руках Он остался без сопровождающего. Видео: соцсети

- Предварительно установлено, что при регистрации пассажирам была предложена специальная помощь. Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Кольцово. - К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт. Агента по обслуживанию маломобильных пассажиров направили в зал ожидания вылета. К моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус.

Пассажиру направили амбулифт. Фото: пресс-служба Кольцово

Также уточняется, что аэропорт и ответственные сотрудники детально разберут инцидент. Сотрудники намерены предотвратить подобные случаи в дальнейшем.