Полз по трапу самолета: в Екатеринбурге парня-инвалида оставили без помощи в аэропорту

Молодой человек заползал на трап самолета. Фото: скриншот видео

В Сети опубликовано видео, на котором молодой человек заползает на руках на трап самолета. Так, 21-летний Илья, у которого имеется инвалидность, остался без помощи сопровождающего. Поэтому был вынужден самостоятельно преодолевать высокие ступени.

Кстати, это был первый полет для молодого человека. Поэтому заранее о помощи персонал он не просил. Илья летел «Уральскими авиалиниями» из Екатеринбурга в Москву.

В Екатеринбурге в Кольцово пассажир - инвалид забирался по трапу самолета на руках Он остался без сопровождающего. Видео: соцсети

Автор ролика заявил стюардессе, что они ожидали помощи со стороны сопровождающего. Об этом их оповещали еще во время регистрации. Специальный сотрудник должен был усадить пассажира-инвалида на место.

Уральская транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся и начала проверку.

- Поводом послужила публикация СМИ, согласно которой 26 июля 2026 года 21-летнему пассажиру с инвалидностью при посадке на воздушное судно, выполняющее рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-264 из Екатеринбурга в Москву, не было предоставлено сопровождение, - сказано в сообщении.

По итогам проверки оценят действия должностных лиц воздушной гавани и авиакомпании.

В пресс-службе аэропорта «КП-Екатеринбург» рассказали, что помощь пассажиру все же предлагали. Сотрудники воздушной гавани начали внутреннюю проверку.

- Предварительно установлено, что при регистрации пассажирам была предложена специальная помощь. Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Кольцово. - К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров - в зал ожидания вылета. К моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус.

Также сообщается, что аэропорт и ответственные службы детально разберут произошедшую ситуацию. Сотрудники намерены предотвратить подобные случаи.

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