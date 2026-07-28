«Водоканал» назвал причину ухудшения качества воды в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы жаловались на желтую и мутную воду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге «Водоканал» назвал причину ухудшения качества воды в кранах. Как рассказывали ранее жители уральской столицы, она пожелтела и стала мутной.

Объяснение предприятия приводит telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

- В результате обильных и продолжительных ливней в июне-июле в водные объекты поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Данная вода перенасыщена органическими веществами, гуминовыми и фульвовыми кислотами, - сказано в сообщении.

В связи с этим, по словам представителей предприятия, на станцию водоподготовки поступает вода худшего качества. Однако, несмотря на это, параметры питьевой воды, в том числе и ее показатель цветности, остаются в норме.