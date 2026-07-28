В Ирбите обработали 78 тысяч квадратных метров подтопленных территорий

Территории, пострадавшие от паводка, продолжают обрабатывать. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

В Ирбитском районе продезинфицировали более 78 тысяч квадратных метров территорий, пострадавших от паводка. Обработкой занимаются сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» совместно с администрациями Ирбита, Ирбитского района и другими службами.

За 27 июля специалисты обработали 60 частных домов, 60 придомовых участков, одну зону отдыха и спорта в селе Килачавское, а также детские сады и площадки.

– Лабораторный контроль выполнения дезинфекционных мероприятий проводится с привлечением мобильного лабораторного комплекса на базе шасси «Камаз» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что за сутки уровень воды в реке Ница снизился на 18 сантиметров и составил 725 сантиметров. Подтопленными остаются 15 домов и 160 приусадебных участков.