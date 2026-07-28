Уровень воды в реке Ница стремительно снижается

На пике паводка в Ирбите было затоплено 205 домов, сейчас - 15 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в реке Ница за сутки снизился на 18 сантиметров и составил 725 сантиметров. Опасные гидрологические явления начинаются с 740 сантиметров. В Ирбите затопленными остаются 15 домов и дач – на пике паводка их было 205. Также подтоплено 160 приусадебных участков.

– Все заявки на выход комиссии, оценивающей нанесенный паводком ущерб, на санобработку домов и территорий, на диагностику газового оборудования, на помощь волонтеров в наведении порядка в доме и во дворе, на вывоз мусора принимаются ЕДДС по телефону 6-21-32, – сообщил глава Ирбита Николай Юдин на своей странице «ВКонтакте».

Роспотребнадзор увеличит число специалистов, задействованных в санобработке домов. С собственниками полигона договорились о бесплатном приеме мусора, который будут вывозить с подтопленных территорий. Также особое внимание уделят санобработке улиц и общественных территорий.