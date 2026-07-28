На Уралмаше жена зарезала мужа и пыталась замести следы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе, 24 жена убила супруга. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла вечером 27 июля. Поводом для расправы стала бытовая ссора, сообщает источник в экстренных службах.
– Подозреваемая пыталась замести следы преступления. Но крови было слишком много, – отметил инсайдер.
На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.
Напомним, что ученый РАН скончался в больнице после того, как его избили отцы мальчиков на квадроциклах.
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