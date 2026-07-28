На Среднем Урале за сутки утонули двое взрослых и один несовершеннолетний

Тела погибших достали из водоемов спасатели Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшие сутки 27 июля утонули три человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Свердловской области.

Так, одна из трагедий произошла на территории Екатеринбурга.

- На акватории карьера Старая Линза МО «город Екатеринбург» обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего, - пояснили в ведомстве.

Еще один инцидент случился в городском округе Верх-Нейвинский. В местном водохранилище было обнаружено тело мужчины. Его тело достали из воды спасатели. На акватории реки Пышма в Сухом Логу так же было найдено и извлечено из воды тело мужчины.

Отмечается, что по факту каждой из трагедий сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, что за последние дни это не первые случаи. Накануне мужчина утонул в реке Турье в Краснотурьинске.