Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+34°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2026 6:37

В Краснотурьинске мужчина утонул в реке Турье

Спасатели достали тело мужчины из реки в Краснотурьинске
Никита ПРИХОДЬКО
Тело мужчины обнаружили в реке Турье

Тело мужчины обнаружили в реке Турье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске мужчина утонул в реке Турье. Его тело достали из воды спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- На водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие: на акватории реки Турья в МО Краснотурьинск обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, - пояснили в ведомстве.

Сейчас по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия. Более подробной информации пока не сообщается.

Напомним, что недавно завершились поиски 35-летнего Александра Ерзукова, который пропал 22 июля, отправившись вместе с семьей на сплав по реке Исеть. В районе Малой Кодинки сапборды уральцев опрокинулись. Мужчина самостоятельно выплыть не смог. Его тело удалось найти спустя двое суток.