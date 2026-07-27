Тело мужчины обнаружили в реке Турье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске мужчина утонул в реке Турье. Его тело достали из воды спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- На водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие: на акватории реки Турья в МО Краснотурьинск обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, - пояснили в ведомстве.

Сейчас по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия. Более подробной информации пока не сообщается.

Напомним, что недавно завершились поиски 35-летнего Александра Ерзукова, который пропал 22 июля, отправившись вместе с семьей на сплав по реке Исеть. В районе Малой Кодинки сапборды уральцев опрокинулись. Мужчина самостоятельно выплыть не смог. Его тело удалось найти спустя двое суток.