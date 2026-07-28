Главе СКР доложат по делу о свердловчанине, погибшем после жестокого избиения

Александру Быстрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пенсионера в Свердловской области. В сети была размещена публикация с обращением к главе ведомства.

- Согласно публикации, Председателю СК России направлено обращение, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался, - рассказали в пресс-службе СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и по информации, размещенной в публикации.

Напомним, что в мае полиция поймала парня, который жестоко избил пенсионера в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Латвийской.