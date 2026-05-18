Инцидент произошел у подъезда дома по улице Латвийской. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудникам отдела полиции №6 удалось поймать парня, который 1 мая 2026 года жестоко избил пенсионера на улице Латвийской. Им оказался 25-летний житель дома, у подъезда которого произошло нападение.

Мужчину доставили в отдел, где он пояснил полицейским, что в тот день выпивал у себя дома. Позже вечером он вышел на улицу и заметил у подъезда 66-летнего пенсионера, который, по словам нападавшего, распивал алкоголь.

Инцидент попал на камеры. Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу Полиция поймала парня, который жестоко избил пенсионера в Екатеринбурге

- Жильца возмутил данный факт, и он набросился на пенсионера. Нанеся ему несколько ударов, нападавший удалился, однако вскоре вернулся и помог пострадавшему сесть на скамейку, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В результате нападения пенсионер получил ушибы мягких тканей головы. Его госпитализировали. Позже в отделение полиции обратились родственники пострадавшего.

Теперь 25-летнего парня обвиняют по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что ранее расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.